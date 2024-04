Mazda a retiré la 6 de sa gamme aux États-Unis en 2021, puis au Royaume-Uni l'année dernière et au Japon il y a quelques mois. Cependant, la berline de taille moyenne est toujours vendue en France, en Europe et sur d'autres marchés. En Chine, il y a enfin une nouvelle 6, mais elle n'a rien à voir avec le dernier modèle qui existe depuis 2012.

Il s'agit de l'EZ-6. Développée par la coentreprise Changan Mazda, cette élégante berline est proposée en version purement électrique et hybride rechargeable. Elle adopte le langage de conception "Kodo" que nous aimons tous, mais avec une calandre partiellement éclairée et des poignées de porte escamotables. Les feux arrière présentent des caractéristiques propres à Jaguar. Au-dessus de cette barre lumineuse à l'arrière se trouve un spoiler actif que nous ne nous attendions pas à voir sur une berline.

Mazda EZ-6 2025

22 Photos

Posée sur des jantes de 19 pouces, la Mazda EZ-6 est dotée d'un grand toit panoramique en verre et de portes sans cadre. Les rapports en provenance de Chine indiquent que la berline électrique/hybride rechargeable est basée sur la Changan Shenlan SL03, mais qu'elle est montée en gamme avec un intérieur plus raffiné. L'habitacle ne semble pas avoir grand-chose en commun avec les produits Mazda vendus dans le monde, ce qui expliquerait le lien avec la Chine. Il semble cependant agréable à vivre, et la console centrale "flottante" sur toute la longueur est intéressante.

Ces images officielles sont accompagnées de quelques spécifications techniques préliminaires. La Mazda EZ-6 est un modèle électrique à propulsion arrière. La répartition des masses est parfaite (50/50) et la suspension arrière est multibras. La batterie, dont la nature n'a pas été précisée, offre une autonomie de 600 km selon le cycle d'essai des véhicules légers en Chine (CLTC). L'hybride rechargeable peut parcourir 1 000 km avant de tomber en panne d'essence et de batterie.

Quant à sa taille, elle est de 4,9 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,48 mètre de haut. Elle est donc légèrement plus grande que l'ancienne 6. À ce propos, Mazda a déjà exclu de remplacer la 6 que nous connaissons tous par une nouvelle génération sur la plateforme RWD de la société avec des moteurs à six cylindres en ligne. Pour l'instant, cette architecture est exclusivement utilisée par quatre SUV : CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90.

Quant à l'EZ-6, elle sera commercialisée en Chine après sa présentation publique cette semaine au salon de l'automobile de Pékin. Il est peu probable que cette berline intermédiaire électrique/hybride rechargeable soit exportée vers d'autres marchés.