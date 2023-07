Le nouveau Mazda CX-80 à été aperçu en plein test, en Europe, où son lancement est prévu plus tard cette année. Vêtu d'un camouflage épais, il est difficile de distinguer les détails du nouveau multisegment. Cependant, on ne peut nier la ressemblance avec d'autres modèles de la gamme du constructeur automobile.

Le CX-80 est essentiellement une version à trois rangées du Mazda CX-60, partageant la même plate-forme à propulsion arrière. D'après ce que nous pouvons dire, l'empattement est légèrement plus long et la fenêtre entre les piliers C et D est plus grande que le CX-80. Le profil semble très similaire au Mazda CX-70, il a même globalement le même style à l’avant que les autres SUV de la marque. Mais de loin, le camouflage peut faire penser (toute proportion gardée) à la nouvelle Rolls Royce Spectre (voir ci-dessous).

Lancé l'année dernière, le CX-60 a fait ses débuts avec un moteur à essence de 2,5 litres associé à un moteur électrique produisant une puissance combinée de 323 ch et 500 Nm de couple. Les groupes moto-propulseurs en option comprennent un moteur diesel six cylindres en ligne de 3,3 litres développant 251 ch et un couple de 547 Nm ainsi qu’une variante hybride australienne avec un moteur essence six cylindres en ligne de 3,3 litres et un système hybride léger de 48 V.

Bientôt le tour d’une sportive ?

Aucune date officielle n'a encore été fixée pour le CX-80; cependant, le constructeur automobile a confirmé qu'il sera vendu en Europe ainsi qu'au Japon. On ne sait pas s'il serait offert en Amérique du Nord, où l’on trouve déjà le Mazda CX-90, qui est essentiellement un véhicule très similaire avec un profil légèrement plus large.

Mazda a eu le vent en poupe ces derniers temps en lançant une série de nouveaux produits. En plus des nouveaux gros SUV, la marque prévoit un nouveau CX-5 pour 2025 qui pourrait être doté d'un groupe moto-propulseur hybride. De plus, on parle d'une nouvelle voiture de sport à moteur rotatif qui utiliserait une configuration hybride, combinant le moteur rotatif avec une batterie et plusieurs moteurs électriques. Rien n'a été confirmé, mais un brevet pour le nouveau véhicule serait passé il y a quelques semaines.