Après le lancement du CX-60 l'année dernière en Europe et du CX-90 récemment dévoilé aux États-Unis, Mazda doublera son offre de SUV à propulsion arrière plus tard en 2023. En effet, nous avons appris que le CX-70 sera dévoilé dans les mois suivants comme une version à deux rangées du CX-90.

Interrogé par Automotive News Europe, Martijn ten Brink, PDG de Mazda Europe, le CX-80 est prévu pour cette année. Ce dernier s'est abstenu d'entrer dans les détails du modèle, mais il s'agira essentiellement d'une version plus grande et à trois rangées du CX-60. En d'autres termes, attendez-vous à quelque chose qui ressemble à une version européenne du nouveau CX-90, mais avec une carrosserie plus étroite. Le nouveau venu ne sera pas vendu exclusivement sur le Vieux Continent, car Mazda a l'intention de lancer le véhicule au Japon et sur d'autres marchés également.

Mazda CX-60 (2022)

32 Photos

Il reposera lui aussi sur la nouvelle plateforme de Mazda, avec des moteurs essence et diesel à six cylindres en ligne, ainsi qu'un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Sur certains marchés, le CX-60 est également vendu avec des moteurs à quatre cylindres.

Au cours de cet entretient avec ANE, Martijn ten Brink a confirmé que le CX-3 sera abandonné en Europe. Vous ne pouvez plus commander le crossover compact, mais un stock limité reste disponible. Le ¨PDG s'attend à ce que le CX-5 reste le modèle le plus vendu en 2023, aidé par une nouvelle version essence mild-hybrid.

Martijn ten Brink n'a pas exclu la possibilité d'installer le moteur rotatif à prolongateur d'autonomie dans d'autres modèles que le MX-30. Il a expliqué que la 3 et le CX-30 utilisent la même plateforme et peuvent donc accueillir la configuration hybride rechargeable non conventionnelle.

D'ici la fin de la décennie, Mazda estime que 40 à 70 % des ventes annuelles seront représentées par des modèles électriques. C'est un objectif ambitieux si l'on considère que la MX-30 est actuellement son seul véhicule électrique.