Christian von Koenigsegg, le patron de la marque suédoise d'hypercars, a été interrogé par Jack Rix de Top Gear Magazine. Le journaliste a voulu savoir quelle voiture choisirait-il pour un hypothétique ultime trajet avec un plein d'essence. Et plutôt que de choisir l'un des modèles exotiques de sa société, il a opté pour quelque chose de beaucoup plus simple et abordable : une Mazda MX-5 NA.

Alors que Christian von Koenigsegg a choisi le même modèle qu'il a acheté à 19 ans, et qu'il conduit encore presque chaque semaine, Gordon Murray s'est lui tourné vers l'une des voitures qui ont inspiré Mazda pour le développement de la Miata d'origine. Le maître d'œuvre de la McLaren F1 pense que la Lotus Elan série 3 reste à ce jour la voiture de sport la plus maniable. Mate Rimac a choisi une voiture de la même époque que la première Miata, une BMW M3 E30. Quant à John Hennessey, il opterait pour une Oldsmobile Cutlass 442 décapotable de 1969 que sa femme et ses cinq enfants lui ont offerte pour son 60e anniversaire.

Mazda MX-5 NA

"The Ultimate Car Boss Chat" de Top Gear regorge d'anecdotes croustillantes, comme le fait que Gordon Murray n'était pas nécessairement intéressé par la vitesse de pointe de la McLaren F1 pendant son développement. Des décennies plus tard, elle reste la voiture de série à moteur atmosphérique la plus rapide du monde, avec une vitesse de 386,4 km/h.

Mate Rimac a évoqué les difficultés à bâtir son entreprise à partir de rien, mentionnant que Rimac a été au bord de la faillite à plusieurs reprises. La situation a été particulièrement mauvaise après le crash de Richard Hammond, mais il y a eu d'autres moments difficiles avec des liquidités extrêmement faibles. Il a également parlé de son projet initial, qui consistait à convertir une BMW 323i de 1984 qu'il utilisait pour faire du drift en véhicule électrique après que le moteur a explosé.

Vous pouvez regarder l'interview complète ci-dessous :