28 mai 1922. Les passionnés inconditionnels de McLaren reconnaissent immédiatement cette date comme le lancement de la plus grande supercar des années 1990. Nous parlons bien sûr, de la McLaren F1. Seulement 106 unités ont été construites de 1992 jusqu'à la fin de la production en 1998. Parmi lesquelles des prototypes, des voitures de route et des voitures de course.

Donc si en voir une seule est un événement rare, en avoir 13 au même endroit est quelque chose de vraiment spécial.

Célébrer le 30e anniversaire de la McLaren F1 est une occasion spéciale, et c'est le sujet de cette vidéo de la chaîne YouTube Seen Through Glass. Organisé par Classic Driver et Kiklo Spaces, l'événement a eu lieu au Royaume-Uni le 13 septembre dernier. Selon Classic Driver, 13 véhicules faisaient partie de la célébration, dont cinq voitures de route, cinq GTR et trois GTR Longtail, dont l'un était un prototype.

24 Photos

La vidéo nous emmène à travers la collection tout en offrant des histoires intéressantes relatives à certaines des voitures. On commence avec une voiture de route bicolore gris/argent construite spécifiquement pour le fondateur de Uneo Clinic au Japon, la société qui a parrainé la GTR victorieuse au Mans en 1995. Le fondateur voulait acheter la véritable voiture de course, mais McLaren a plutôt construit une voiture de route unique portant les mêmes couleurs. Une autre F1 de route a été donnée à Michael Andretti, qui a brièvement couru en Formule 1 avec McLaren avant d'être remplacé par Mika Häkkinen.

Si les voitures étaient l'attraction principale, le rassemblement comprenait également une collection spéciale d'objets liés à la McLaren F1. Un coffret à outils que chaque acheteur de F1 a reçu, notamment. Étant donné que la firme de Woking n'avait pas de centres de service dans les années 1990, les outils devaient être utilisés par les ingénieurs de McLaren si une maintenance était nécessaire sur le site du propriétaire.

Avec son V12 de 6,1 litres d'origine BMW développant 627 chevaux, la F1 a facilement remporté le titre de voiture de série la plus rapide au monde, avec une vitesse de pointe de 386,7 km/h. Le record a tenu jusqu'en 2005, lorsque la Bugatti Veyron a atteint 407 km/h. Cependant, 30 ans après les débuts de la F1, elle figure toujours parmi les supercars homologuées pour la route les plus rapides jamais construites.