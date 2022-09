Ce qui est irritant, c'est que ça ne surprend même plus vraiment. Dites bonjour au nouveau Brabus P900 Rocket Edition "One of Ten", un "pick-up de performance" basé sur la Mercedes AMG G 63 avec - vous l'avez deviné - 900 ch, une carrosserie élargie, des roues de 24 pouces, 3,7 secondes de 0-100 km/h et une vitesse maximale de 280 km/h.

Pourquoi faire ça ? Probablement parce que c'est possible. Et parce qu'il y a plus qu'assez de gens qui font la queue pour une telle aberration. Malgré un prix affiché à 773 000 euros.

En mai, le préparateur de Bottrop nous avait déjà gratifié du Brabus 900 XLP "One of Ten". Celui-ci est toutefois équipé d'essieux à portique et de pneus tout-terrain et, en raison de cette paralysie de la performance, il n'atteint que 210 km/h. Et l'accélération de 0 à 100 km/h prend une éternité : 4,4 secondes. Mais que va penser le voisin ?

La dernière fusée basée sur la Classe G offre désormais des performances de conduite dignes d'une supercar. Malgré un poids de 2720 kilos.

Un module arrière avec des parois latérales en carbone transforme le G 63 en pick-up à quatre places. La surface de chargement est recouverte de teck et dispose d'un arceau en acier revêtu de noir mat.

La transformation comprend également dans cette variante l'allongement de l'empattement de 50 centimètres et la suspension d'essieu arrière décalée vers l'arrière qui en découle. Le module spécial nécessaire à cet effet pour le cadre de l'échelle en acier doit permettre de conserver toute la rigidité à la torsion du cadre malgré l'allongement. La cabine passagers est séparée de la nouvelle surface de chargement derrière les sièges arrière par un nouvel élément en tôle d'acier avec une vitre arrière chauffante intégrée.

La P900 Rocket mesure 5,38 mètres de long. Un G 63 de série sans roue de secours à l'arrière est exactement 68,9 centimètres plus court. Et parce qu'un tel look de pick-up ne suffit pas à lui seul à attirer les regards, il est bien sûr équipé de la large carrosserie Widestar de Brabus, avec les applications de carbone visibles supplémentaires de l'édition Rocket et de nombreux gadgets peints en rouge.

Il ne reste plus grand-chose du huit cylindres de 4,0 litres de la 63 de série. Brabus démonte le moteur entièrement et obtient 315 chevaux de plus qu'à l'usine. Tout commence par une augmentation de la cylindrée de 3982 à 4407 cm3 sur. Les alésages des cylindres ont été élargis à 84 millimètres, le vilebrequin spécial a été usiné dans la masse et finement équilibré, la course a été augmentée à 100 millimètres et de nouvelles bielles haute performance ont été installées.

Les turbos de série sont remplacés par des turbos plus grands. La pression de suralimentation est portée à 1,4 bar. Deux soupapes BoostXtra assurent un sifflement de soufflage digne de ce nom lors des changements de charge. Des pompes haute pression plus grandes injectent plus de carburant dans les chambres de combustion. En outre, le système d'échappement est entièrement nouveau et doté d'une commande de clapet.

Après la programmation finale des cartographies de l'injection, de l'allumage et de la commande de la pression de suralimentation, ce sont 900 ch à 6200 tr/min et 1250 Nm de couple à partir de 2900 tours qui sont disponibles. Pour ménager les éléments de transmission, le couple est toutefois limité à 1050 Nm.

Pour que ce gros bébé beaucoup trop puissant ne s'envole pas dans la pampa un virage sur deux, Brabus installe un châssis fileté en aluminium avec des amortisseurs réglables en dureté depuis le cockpit. Le G peut ainsi fléchir de 45 millimètres.

Du côté des jantes, il ne semble pas y avoir grand-chose à faire en dessous de 24 pouces. Elles sont accompagnées de disques aérodynamiques en carbone. Les jantes de 10 pouces de large à l'avant sont équipées de gommes Conti spécialement développées en 295/30 ZR 24. Sous les élargisseurs arrière tournent des roues de 12 pouces chaussées de pneus 355/25/24.

Il manque encore l'habitacle, qui a toujours fait l'objet d'une attention particulière chez Brabus. En l'occurrence, il y a un équipement "Brabus Masterpiece" en cuir noir royal avec des surpiqûres à l'infini et des surpiqûres rouges. En outre, 206 éléments du cockpit sont lasurés en rouge, il y a un éclairage d'ambiance pour les buses d'aération et, bien sûr, des quantités énormes de carbone.

À l'arrière, les passagers peuvent s'installer confortablement sur deux sièges individuels dotés de nombreuses fonctions de confort comme le réglage multicontour, la mémoire et la ventilation et le chauffage intégrés des sièges. Entre eux, on a placé une console centrale avec des tables escamotables.

Pour le bien-être physique, la console centrale comporte deux porte-gobelets qui peuvent garder les boissons au frais ou au chaud, ainsi qu'un compartiment réfrigéré intégré, accessible depuis les deux sièges.