Pouvez-vous imaginer le jour où nos villes commenceront à appliquer des tarifs différents pour le stationnement sur la voie publique en fonction du poids de la voiture garée ? Si ce n'est pas encore d'actualité en France, chez nos voisins Allemands en revanche, quelqu'un y a déjà pensé et impose un prix plus élevé pour les voitures dépassant un certain poids à vide.

Il s'agit de la ville allemande de Tübingen, dans le Bade-Wurtemberg, où une sorte de guerre ciblée a commencé pour empêcher les SUV et les véhicules tout-terrain de circuler dans les rues du centre-ville. Comme le rapporte le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le comité local de protection de l'environnement a décidé d'augmenter le coût de la carte de stationnement annuelle, qui passera de 30 euros actuellement à 120 euros, et à 180 euros pour ceux dont la voiture pèse plus de 1800 kg.

Le maire en guerre contre les SUV

Les nouveaux tarifs de stationnement basés sur le poids, qui s'appliquent également aux voitures électriques, ont été approuvés par la commission, tandis que la proposition du maire de Tübingen, Boris Palmer, visant à faire passer le coût annuel pour les résidents de 30 à 360 euros pour les SUV et les véhicules tout-terrain, a été rejetée.

M. Palmer, qui a été l'un des premiers à mettre en œuvre la nouvelle loi permettant à chaque État fédéral de décider des frais de stationnement, maintient néanmoins sa position, affirmant qu'il ne s'agit que de la première étape à franchir :

"Vous n'avez jamais payé pour les routes. Vous ne payez toujours pas assez d'impôts. Vos voitures préférées sont richement financées par les contribuables et les générations futures. Si les prix étaient vrais, alors une place de parking ne devrait pas coûter 30 euros par an, mais 3000 euros."

Les SUV et les tout-terrains dans le collimateur. Ce qui est curieux, c'est qu'avec cette décision, la municipalité de Tübingen semble un peu "tirer dans le tas", en allant frapper avec cette surtaxe de stationnement pour les SUV et les véhicules tout-terrain même les voitures qui n'appartiennent pas à cette catégorie.

À titre d'exemple, certaines berlines et familiales de taille moyenne, comme certaines versions de la BMW Série 3, de la Volvo V60 et de l'Audi A4, dépassent le seuil des 1800 kg de poids à vide. Ce n'est pas pour rien que la ville de Fribourg, qui est en train d'augmenter le coût de ses places de stationnement, est également aux prises avec le sempiternel problème de la définition claire et nette des SUV, crossovers et tout-terrain.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Mild hybrid Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase Rolls-Royce Cullinan

En revanche, dans une sorte de précédent tout italien, le maire de Florence, Leonardo Domenici, a décidé que les SUV ne seraient plus autorisés dans certaines zone, de jour, de la capitale toscane à partir du 1er janvier 2005. À l'époque, l'ordonnance destinée à sauver les rues et les trottoirs de Florence des dommages (confirmée par le Conseil d'État en 2015), identifiait les SUV sur la base du diamètre global de leurs roues : 73 cm, soit 28,7 pouces entre la partie la plus basse et la plus haute de la bande de roulement.

Les 10 voitures les plus lourdes

À ce stade, par pure curiosité, nous voulons également savoir quelles sont les voitures les plus lourdes actuellement en vente, juste au cas où l'administration allemande donnerait des idées à d'autres administrations frontalières, lesquelles commenceraient à fixer les frais de stationnement en fonction du poids.

En théorie, cela serait également réalisable, car le poids à vide de chaque voiture est toujours inscrit sur la carte grise. Et voici les véhicules actuels les plus lourds, classés selon le poids à vide DIN (voiture avec tous les liquides, 90 % de carburant, sans passagers et sans bagages) :