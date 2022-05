Prenez un Mercedes-AMG G 63 et donnez-le à Brabus, voilà ce qu'il en fait. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu ce véhicule, c'est tout à fait normal. Le préparateur a déjà présenté le 800 Adventure XLP en 2020 qui ne développait que 800 ch. Brabus est de retour avec le même modèle, mais qui développe cette fois 900 ch !

Pour commencer, Brabus a augmenté la cylindrée du moteur V8 à 4,4 litres. Il a aussi remplacé les deux turbos et installé son propre système d'échappement pour extraire toujours plus de puissance. Ce monstre de la route produit une puissance phénoménale de 900 ch et 1250 Nm, mais pour préserver sa mécanique aussi longtemps que possible, son couple est plafonné à 1050 Nm, ce qui est amplement suffisant n'est-ce pas ?

Aussi gros, massif et exubérant soit-il, ce véhicule destiné à une poignée de riches clients peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et atteindre la vitesse maximale de 210 km/h. Ce n'est pas une Bugatti, mais il ne faut pas oublier que ce G 63 est à la base destiné à faire du tout-terrain et à soulever de la poussière. Pour cela, il dispose de pneus Pirelli Scorpion ATR mesurant 325/55 R22. Il a également une garde au sol de 49 centimètres grâce aux essieux portiques.

Côté carrosserie, Brabus a élargi le véhicule de 11,6 cm et étendu sa longueur de 68,9 cm pour atteindre 5,31 m. Il est donc aussi long qu'une Mercedes-Benz Classe S dans sa version limousine.

Pour vous offrir ce Brabus 900 XLP "One of Ten" il va falloir dépenser une petite fortune. En effet, cet engin est proposé à partir de 658 625 €, il est donc bien plus cher qu'un Classe G standard ou qu'un G 63 qui est déjà extrêmement imposant sur les routes.