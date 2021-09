Dans le petit monde des préparateurs automobiles, chacun a ses spécialités, et Brabus est reconnu pour ses préparations toutes plus extravagantes les unes que les autres concernant les Mercedes-AMG. Parmi les modèles les plus plébiscités par Brabus, il y a le Mercedes-AMG GLE 63 S, un SUV sportif qui est déjà passé par les ateliers du préparateur avec une version 800 présentée il y a exactement deux mois.

Comme souvent, ce n'était pas encore assez, et voici donc la version 900 avec, au programme, un V8 bi-turbo qui passe de 3982 cm3 à 4407 cm3. Les deux turbos ont été changés, la taille des pistons forgés a été revue, le vilebrequin est nouveau, tout comme les pompes à eau et à essence. Le système d'échappement a été modifié et est maintenant en inox, il dispose de quatre sorties en titane et carbone avec valve. En bref, en dehors de la base moteur, il ne reste plus grand-chose du V8 originel.

De ce fait, le Brabus 900 Rocket Edition développe la bagatelle de 900 chevaux et 1250 Nm, même si le couple est bridé à 1050 Nm pour préserver la boîte de vitesse selon Brabus. La puissance est transmise aux quatre roues grâce via une boîte de vitesses automatique à neuf rapports. Le 0 à 100 km/h est abattu en l'espace de 3,2 secondes et la vitesse maximale est annoncée à 330 km/h, soit plus que le Bentley Bentayga Speed, le Lamborghini Urus ou encore le Porsche Cayenne Turbo GT.

Pour parvenir à ce niveau de performances, il faut équiper la voiture de jantes Brabus Monoblock Y "Platinum Edition" de 23 pouces avec des pneus Continental (295/30 ZR23 à l'avant et 335/30 ZR23 à l'arrière) et non les jantes de 24 pouces avec lesquelles le GLE 900 Rocket est présenté en images. Outre le moteur, la voiture a subi d'autres améliorations techniques, avec l'ajout d'un module spécifique à Brabus permettant d'abaisser la voiture de 25 millimètres. Côté freinage, nous retrouvons des disques en carbone-céramique ventilés et percés de 400 millimètres à l'avant et 360 millimètres à l'arrière.

Esthétiquement, le Brabus 900 Rocket Edition fait la part belle aux éléments en carbone, avec une calandre, un spoiler avant, des extensions d'ailes, un becquet arrière, un diffuseur et des éléments aérodynamiques fabriqués avec ce matériau. À l'intérieur, nous retrouvons une sellerie mêlant le cuir et l'Alcantara, du bois au niveau de certains inserts ou encore du carbone.

Le SUV le plus rapide du monde, comme le décrit Brabus, sera produit à 25 exemplaires et devrait s'échanger, en fonction des options choisies, contre environ 400 000 euros.