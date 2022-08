Le magnat de l'immobilier Manny Khoshbin est connu pour avoir un faible pour la McLaren SLR (il en possède neuf), mais sa collection comprend certaines des supercars les plus désirables jamais construites. Outre une Bugatti Veyron, il a commandé une édition Hermès unique de la Chiron pour accompagner ses modèles Hermès Huayra et Speedtail.

En parlant de McLaren, l'homme d'affaires a invité deux des meilleurs designers de Woking à faire un tour avec ses Bugatti.

En plus de conduire son bien le plus précieux, Manny Khoshbin laisse d'autres personnes essayer ses supercars. Alex et Steve, de l'équipe de conception de McLaren, ont eu l'occasion de conduire les deux monstres W16 de Molsheim et lo'n peut dire qu'ils ont été impressionnés par l'expérience qu'offre une Bugatti. L'une développe 1001 chevaux et l'autre 1500 chevaux. Des puissances à quatre chiffres, tout comme la Speedtail de McLaren.

Bugatti Chiron Hermes Edition

Alors que la Speedtail développe 1055 ch à l'aide d'un moteur électrique, le duo Bugatti peut compter sur un pur moteur à combustion interne avec un W16 de 8,0 litres. Les employés de McLaren ont apprécié la sensation procurée par les quatre turbocompresseurs et ont également apprécié la sensation de stabilité des voitures malgré leur puissance ahurissante. L'intérieur de la Chiron donnait l'impression de "conduire une belle pièce de sculpture ou de joaillerie".

La Veyron était plus agréable à conduire, tandis que la Chiron était plus raffinée. Inutile de dire que toutes deux ont offert une expérience différente de celle des McLaren actuelles. Les Bugatti sont des GT plus confortables, dotées d'une puissance inépuisable, tandis que les 720S et Senna sont des machines plus axées sur la piste, qui aiment prendre les virages à grande vitesse.

En plus de posséder une Veyron et une Chiron, Manny a également commandé la Bugatti Bolide . Vendue depuis le début de l'année, il s'agit essentiellement d'une version piste de la Chiron qui ne pèse que 1 450 kg, ce qui est étonnant pour une hypercar dotée d'un énorme moteur seize cylindres. Seules 40 voitures seront produites, au prix de 4 millions d'euros (hors taxes) l'unité.