Les teasers se suivent et ne se ressemblent pas chez Bugatti, alors que la marque française se prépare à présenter une nouveauté à la Monterey Car Week. Jusqu'à présent, nous avons vu des phares et des feux arrière qui ne correspondent à aucun des dérivés actuels de la Chiron. Et désormais, place à un cockpit qui ne correspond à rien non plus. À peine visible dans l'obscurité, il semblerait bien qu'une nouvelle Bugatti sans toit soit imminente.

Cela confirme fortement les rumeurs selon lesquelles un roadster Chiron est en préparation, et l'image n'est pas la seule à le prouver. Dans ses messages accompagnant le teaser sur les médias sociaux, Bugatti inclut la phrase "ouvrir de nouveaux horizons" avec le clip. Entre cela, la nouvelle vidéo et les rumeurs, il y a très peu de doutes que le dernier véhicule de Bugatti soit effectivement un véhicule à toit ouvert.

Mais s'appellera-t-elle Chiron Roadster ou autre chose ? Les organes sous la carrosserie seront très certainement la Chiron, comme c'est le cas pour la Divo, la Centodieci et La Voiture Noire. C'est ce que confirme le deuxième teaser de cette série, qui promettait "la dernière de son espèce" qui fera ses débuts le 19 août. Ce teaser nous a également montré de nouveaux feux arrière en forme de X, et le premier teaser a révélé de nouveaux phares orientés verticalement, contrairement à tout ce qui existe dans la famille Chiron. En outre, le nouveau teaser montre une carrosserie qui semble différente au niveau de la porte par rapport à la Chiron. Et de fait, nous ne pouvons même pas être sûrs qu'il y a un pare-brise normal en place.

Tout indique qu'il s'agit d'un autre modèle basé sur la Chiron portant une nouvelle carrosserie et portant probablement un nouveau nom. Il pourrait s'agir d'un cabriolet avec un toit pliant ou équipé d'un toit relevable de type targa. Ou encore, il pourrait s'agir d'un véritable roadster, selon la définition de l'ancienne école, qui n'a pas de toit du tout. Si l'on suit l'histoire de Bugatti, la Veyron Grand Sport avait un toit pliant, ce qui serait donc le choix évident pour ce nouveau véhicule.

Cependant, l'absence apparente de pare-brise dans cette courte vidéo teaser laisse place à quelque chose de plus radical. Et comme Bugatti considère qu'il s'agit de la dernière voiture de ce type, le radical pourrait l'emporter. Un speedster Chiron ?

Nous saurons la vérité ce vendredi 19 août. Bugatti fera ses débuts au Quail pour la Monterey Car Week, à partir de 19h20, heure de Paris.