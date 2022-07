Si Bugatti est considéré pour beaucoup comme le constructeur le plus luxueux de la planète, la firme de Molsheim compte aller encore plus loin et s'ériger au-delà du rang des fabricants d'automobiles. Pour faire face à la mutation du secteur, Bugatti évolue aussi, et la marque centenaire souhaite devenir une marque de luxe à part entière.

Bien évidemment, l'automobile restera au centre du modèle Bugatti, mais la marque compte surfer sur son histoire, son passé récent, et son présent pour entamer une transition sans précédent. Ces deux dernières décennies, nous avons pu découvrir les Bugatti Veyron et Chiron, ainsi que des voitures en très petites séries comme la Divo, la Centodieci ou encore le one-off La Voiture Noire. Une transition vers l'ultra-luxe que Bugatti compte mettre à profit au-delà de l'automobile.

"Nous ne nous sommes pas contentés de créer un nouveau design pour notre marque", explique Hendrik Malinowski, Directeur des Ventes et du Marketing chez Bugatti. "Nous sommes revenus à nos racines, à ce lien que nous entretenons avec notre histoire – histoire sur laquelle nous nous sommes fortement appuyés lors du repositionnement de la marque dans les années 2000."

"À l'époque, nous avons tout construit autour de la Veyron et de l'excentricité d'Ettore Bugatti, tous deux inimitables en 2005 et les années qui ont suivi. Nous avons cherché à évaluer en quoi la Chiron a changé le positionnement et l'attractivité de la marque Bugatti mais aussi comment le monde lui-même a changé au cours des dix dernières années. Souvenez-vous : à l'époque où la Veyron a été dévoilée, l'iPhone n'existait pas."

Et comment ce changement de cap chez Bugatti va-t-il se traduire ? Pour façonner sa nouvelle identité et son design, Bugatti s'est associé à Interbrand, une agence spécialisée depuis 45 ans dans le conseil en stratégie de marque. De premiers visuels ont été dévoilés et nous y découvrons une nouvelle identité via une nouvelle couleur, un bleu vif Bugatti qui rappelle ses origines françaises, et un logo "EB", les initiales d'Ettore Bugatti, revu.

Cette "officialisation" de la marque n'est que le prolongement d'une transition déjà entamée depuis quelques années. Le nom de Bugatti est aujourd'hui présent sur de nombreux produits regroupés dans sa gamme lifestyle, et développés en collaboration avec d'autres marques de luxe (Champagne Carbon, Asprey, Jacob & Co ou encore IXO...), avec qui la firme de Molsheim a respectivement développé des bouteilles de Champagne, des sculptures, des montres, et même des tables de billard.