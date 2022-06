Il doit y avoir quelqu'un dans ce monde qui doit trépigner d'impatience de recevoir sa nouvelle voiture. Mais juste avant, Bugatti a décidé de la partager avec le monde entier. Il faut dire que ce n'est pas n'importe que modèle : il s'agit du tout premier exemplaire de la Bugatti Centodieci, laquelle est désormais prête à être livrée.

Non contente d'être l'une des voitures les plus exclusives au monde, la première des 10 Centodieci qui sortiront au total des ateliers de Molsheim, elle rend en plus un vibrant hommage à une légende dont elle s'inspire : la Bugatti EB110. Pour rappel, "Centodieci" veut dire "cent dix" en italien. Et donc en plus de la petite calandre ou encore des panneaux troués sur les côtés de la carrosserie, cette nouvelle Centodieci emprunte à son ancêtre sa couleur de carrosserie.

Toute de bleu vêtue, cette Centodieci adopte le bleu EB110 Blue, celui de l'EB110 lors de sa présentation, comme on le voit sur les photos fournies par la marque. Mais c'est également un bleu important dans l'histoire de la firme alsacienne, puisqu'il s'agissait de la couleur de l'usine qui produisait l'EB110 dans les années 1990. C'était dans la période italienne de la marque, l'usine se trouvait à Campogalliano, et avait été surnomée la Fabricca Blu, l'usine bleue.

De plus cette nouvelle Centodieci adopte la teinte EB110 Sport Silver pour les roues qui est un rappel des jantes de l'EB110 GT que l'heureux propriétaire de ce premier modèle possède. Avoir une Centodieci aux mêmes caractéristiques esthétiques que celle de son EB110, si c'est pas le comble du luxe...

À propos de luxe, l'intérieur de cette Centodieci est un écrin fait des matériaux les plus nobles et prestigieux... Mais toujours avec des références à l'EB110. Le motif matelassé en forme d’échiquier des sièges, le revêtement de toit, les seuils de porte, la console centrale et les tapis de sol s'inspirent de l’EB110 et ont été repensés sur mesure pour la Centodieci. Il faut quand même 16 semaines de travail à Bugatti pour s'occuper du cockpit, dont une journée entière consacrée à l’examen méticuleux des sièges !

"Chez Bugatti, à Molsheim, nous sommes fiers d’avoir achevé et livré la toute première Centodieci, le dernier modèle few-off de Bugatti" explique fièrement Christophe Piochon, président de Bugatti Automobiles.

"La Centodieci s’appuie sur une longue expérience de plus de 110 ans de design et de performances exceptionnelles de Bugatti, tout en ravivant la mémoire de l’histoire récente de la marque. L’EB110, construite par Romano Artioli en Italie, a joué un rôle clé dans le rétablissement de Bugatti en 1998. Au bout de deux ans de développement incessant, nous avons affiné la Centodieci pour la faire répondre aux standards Bugatti attendus par nos clients."

Pour finir, petit rappel des caractéristiques techniques de la Bugatti Centodieci : W16 8,0 litres, 1600 ch, 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et une vitesse maximale de 380 km/h.