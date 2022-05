La Bugatti Centodieci est probablement l'hypercar la plus exclusive produite par le constructeur de Molsheim ces dernières années. Les premiers exemplaires, déjà tous vendus, sont sur le point de quitter l'usine pour rejoindre le garage de leurs clients.

Et pour continuer de faire l'actualité autour de la marque, Bugatti vient de publier de nouveaux détails inédits, avec les premières photos de l'intérieur. En effet, souvenez-vous, lors de la présentation du modèle en 2019, la firme de Molsheim n'avait pas fourni de photos de l'habitacle.

L'EB110 comme source d'inspiration

La garniture du tunnel central, entièrement réalisée à la main et intégrant le logo Centodieci dans un motif à damier, est certainement le détail qui ressort le plus sur les photos. Un motif qui n'est pas nouveau pour les fans de la marque, des fans qui se souviennent certainement du même motif présent au même endroit sur la légendaire Bugatti EB110.

Jörg Grumer, responsable des garnitures intérieures chez Bugatti Design, a déclaré à ce sujet : "Pour créer l'élégant motif matelassé cousu à la main, nous nous sommes inspirés du prédécesseur de la Centodieci, la Bugatti EB110 en version Super Sport. Nous avons ainsi transposé quelques éléments iconiques de l'EB110 au 21ème siècle, en les réinterprétant avec du cuir, du carbone et de l'aluminium de haute qualité, ainsi qu'un design moderne."

Des sièges uniques

Selon Bugatti, l'élément intérieur de la Centodieci qui a demandé le plus d'heures de conception, ce sont les sièges. Redessinés à partir d'une feuille blanche par rapport à ceux de la Chiron, ils sont plus sobres et arborent quelques détails uniques.

Il s'agit de sièges en fibre de carbone, fabriqués avec deux pièces individuelles et dont la forme générale ressemble presque à celle d'un siège monocoque. Tapissés de cuir de la même couleur que les autres garnitures, ils comportent deux trous à l'intérieur qui rappellent les passants pour les harnais 4 points des versions plus sportives de l'EB110.

Première apparition pour la Centodieci "de série"

Parmi les photos publiées par la marque, l'une présente la voiture dans son intégralité et en version définitive.

Bien qu'elle soit légèrement floue du fait qu'elle se trouve en arrière-plan, il s'agit de la première véritable photo officielle d'une Centodieci de série, que l'on ne voyait auparavant que dans l'exemplaire blanc servant de showcar.