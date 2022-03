En 2019, Bugatti présentait la Centodieci pour célébrer son 110e anniversaire. L'hypercar inspirée de la Bugatti EB110 va enfin pouvoir entrer en production après des années de développement et des essais intensifs sur routes publiques et circuits.

Au total, Bugatti a parcouru un peu plus de 50 000 km avec son prototype de développement. On se souvient qu'il avait été testé par des chaleurs extrêmes entre la Californie et l'Arizona, puis, par une température de -20°.

"Pendant des heures, le prototype blanc y a enchaîné les tours de piste. Kilomètre après kilomètre. Trois conducteurs se relaient 24h/24 pour tester toutes les fonctions, enregistrant et consignant la moindre anomalie. Ils expérimentent différents profils de parcours dans toutes les plages de vitesse, roulant tantôt au pas, tantôt à vitesse maximale, de jour comme de nuit".

Lors des tests, la Bugatti Centodieci a parcouru un total de 1200 km par jour. Si la marque alsacienne accorde une telle importance au développement de son hypercar, c'est parce qu'elle espère que dans 100 ans, la Centodieci procurera encore des sensations à son propriétaire pour "une expérience de conduite unique".

"La Centodieci est poussée délibérément à sa limite de charge afin de garantir une tenue de route parfaite et absolument fiable au plus haut niveau, même dans des situations extrêmes. Même si la plupart des véhicules n’atteignent jamais cette plage de sollicitation, elle est testée. C’est la philosophie de la marque, c’est pour cela que nous faisons cet énorme effort de test. Bugatti représente des exigences de qualité, de longévité et de satisfaction client maximales", explique Carl Heilenkötter

Il faut dire que la Bugatti Centodieci est une voiture ultra exclusive qui ne sera produite qu'à seulement 10 unités. Parmi ses heureux clients, il y a Cristiano Ronaldo qui va pouvoir l'ajouter rapidement à sa collection. Pour rappel, la Centodieci est l'une des voitures les plus chères sur le marché. Son prix démarre à partir de 8 millions d'euros, un tarif bien plus élevé que la Bugatti Chiron sur laquelle elle repose. Bugatti affirme que les 10 unités seront livrées à leurs propriétaires avant la fin de l'année.