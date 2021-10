Dévoilée il y a déjà plus de deux ans, la Bugatti Centodieci refait parler d'elle à mesure que la production approche. Mais avant, l'étape incontournable pour toute voiture qui se respecte, et a fortiori pour une voiture de plusieurs millions d'euros, c'est de passer haut la main les tests les plus extrêmes.

C'est ainsi qu'on a pu voir la Centodieci il y a peu sur le Nürburgring, passage incontournable pour les voitures les plus sportives. Et voici que la firme de Molsheim nous révèle désormais les photos de son passage dans les déserts parmi les plus chauds de la planète, en Californie et en Arizona, étape importante pour tester sa capacité à résister à la chaleur.

C'est donc un convoi de 8 voitures et pas moins de 27 ingénieurs qui s'est rendu dans ces régions où les températures dépassent souvent les 50°C. Il y avait évidemment la Bugatti Centodieci, mais aussi trois Chiron Pur Sport et quatre Chiron Super Sport. Si toutes partagent la même mécanique, les formes diffèrent, et donc les manières de réagir aux températures extrêmes ne sont pas forcément identiques. Des différences de carrosserie ou de matériaux peuvent faire une grande différence dans le comportement à haute ou basse température.

Au total, le voyage de la Californie vers l'Arizona aura duré 800 km à travers la Central Pacific Highway le long de l'océan Pacifique, en passant par San Diego et en franchissant les 2800 mètres du Mont Lemmon au nord du Tucson. Les bolides y auront été soumis à des routes en mauvais état, à des arrêts et démarrages à basse vitesse, au test de la climatisation au maximum sous un soleil de plomb et, évidemment à des tests de vitesse jusqu'à 320 km/h. Sur routes fermées.

"Lors d’un test de résistance à la chaleur, notre attention se focalise sur le châssis, le moteur, la boîte de vitesse, la gestion thermique et l’électrique, mais aussi sur l’ensemble du véhicule", explique Pierre Rommelfanger, responsable du développement global des véhicules chez BugattI

Après la chaleur des déserts américains, il manque encore à la Bugatti Centodieci une dernière série de tests : ceux de la vitesse et de l'endurance sur la distance. Le prototype Centodieci a donc encore 30 000 km à parcourir en Europe pour mettre à l'épreuve chaque élément mécanique.

Ce n'est qu'à la fin que la production pourra être définitivement approuvée. Et que Cristiano Ronaldo et les 9 autres heureux acheteurs de cette descendante directe de la Bugatti EB110 de l'ère Romano Artioli pourront prendre possession de leur nouveau joujou. Mais les voilà déjà rassurés de savoir qu'ils pourront rouler sous des chaleurs extrêmes sans que leur Bugatti ne flanche !