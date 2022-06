La folle épopée de la Bugatti Chiron touche à sa fin. Les trois dernières versions destinées au marché européen quittent actuellement l'usine de Molsheim. Il s'agit de trois modèles spéciaux puisqu'ils sont dédiées à la mémoire d'Ébé Maria Teresa Bugatti, fille aînée d'Ettore Bugatti, le fondateur de la marque.

Ébé Maria Teresa Bugatti est l'autrice de la biographie "L'histoire de Bugatti", dans laquelle de nombreux extraits du journal de son père ont été rendus public. Elle fut une figure importante pour le constructeur français, et la marque la célèbre aujourd'hui à sa manière grâce à plusieurs versions spéciales baptisées "Bugatti Chiron L'Ébé" avec plusieurs éléments Art déco, l'une des grandes passions d'Ébé.

Du carbone et de l'or

Comme sur les autres Chiron, on trouve diverses références aux Bugatti du passé, et en l'occurrence dans les modèles présentés aujourd'hui, quelques éléments faisant écho à la Type 57 G triomphant aux 24 Heures du Mans en 1937. Nous retrouvons ainsi une carrosserie bleue avec des fibres de carbone apparentes et des inserts dorés. Ces inserts, nous les retrouvons au niveau du diffuseur, de l'aileron ou encore des jantes en alliage.

Le même nuancier est repris dans l'habitacle, avec du carbone bleu apparent et une alternance de cuir clair et foncé, les couleurs étant par ailleurs inversées entre les côtés conducteur et passager. Sur chacun des deux panneaux de porte est également illustrée l'évolution de la partie avant des différentes Bugatti, des premières voitures de course jusqu'à la Chiron elle-même, en passant, bien sûr, par la Bugatti EB110 et la Veyron.

En attendant l'héritière de la Chiron

Le puissant W16 de 8,0 litres de cylindrée développe toujours 1 500 ch et 1 600 Nm de couple. Ce bloc prendra bientôt sa retraite et sera remplacée en 2024 par un modèle doté d'un groupe motopropulseur "hautement électrifié", selon les termes de Mate Rimac, PDG de Bugatti-Rimac.

Ce nouveau moteur sera probablement développé dans le nouveau centre de recherche de la marque qui sera construit dans la Motor Valley.