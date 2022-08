La Monterey Car Week 2022 est dans les starting blocks, et rares ne seront pas les nouveautés qui nous y attendent. Mais voici que Bugatti vient de faire une annonce surprise. La marque française s'est exprimée sur les réseaux sociaux ce lundi matin avec une vidéo teaser simple et pourtant alléchante, promettant de "dévoiler une icône" vendredi 19 août à l'événement The Quail. Plus précisément, l'événement aura lieu à 10h20 PDT (19h20 heure française).

Pour l'instant, nous ne disposons que de la vidéo que Bugatti a partagée en ligne, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Même du côté des rumeurs, on ne sait pas encore grand chose sur ce qui nous attend dans quelques jours. Peut-être certains clients de la firme alsacienne sont-ils moins dans le flou que nous ? Pour autant, il y a bien une rumeur qui mérite d'être mentionnée. Alors enfilons nos chapeaux d'enquêteurs et allons voir de plus près.

Une Voiture Noire (encore plus) spéciale ?

Dans la vidéo, nous voyons clairement une vue rapprochée de lumières blanches segmentées entourées de panneaux de carrosserie noirs. Lorsque la caméra fait un panoramique vers la gauche, une ligne de carrosserie très contrastée apparaît. Nous sommes presque certainement en présence d'un phare avant, s'étendant sur le capot, mais cela ne ressemble à rien de ce qui existe actuellement dans la famille Chiron. Pour autant, le phare orienté verticalement rappelle la Voiture Noire, mais le design est différent. Faudrait-il en déduire qu'une autre version de cette voiture extrêmement spéciale est en préparation ?

Galerie: Bugatti La Voiture Noire de série

25 Photos

Ou une Chiron Roadster ?

La ligne de carrosserie contrastée sur le capot suggère le contraire. L'angle est beaucoup plus net que ce que l'on voit sur la Voiture Noire, ressemblant davantage à ce que l'on voit sur la Chiron standard. Alors justement, pourquoi ne pas penser à une Bugatti Chiron Roadster ?

Suivez toute l'actualité sur le Pebble Beach

Selon des informations récentes, le modèle est effectivement en préparation, avec une production prévue de 99 véhicules et un lancement prévu à Pebble Beach. Comme pour les autres modèles Bugatti reprenant l'ossature de la Chiron, cette version aurait une carrosserie extérieure différente pour accompagner le W16 quadri-turbo familier développant 1600 chevaux.

Bugatti a déclaré qu'elle ne construirait pas de Chiron sans toit, donc si cette rumeur est vraie, la voiture portera probablement un nom différent avec sa carrosserie spéciale. Elle ferait également de la concurrence à Hennessey, qui présentera sa nouvelle Venom F5 Roadster le 19 août. Pure coïncidence ? Peut-être pas quand on connaît le passif des deux marques dans la poursuite des records de vitesse...

Découvrez un aperçu de la Monterey Car Week et bien d'autres choses encore dans le podcast Rambling About Cars, disponible ci-dessous.