Avec son V8 bi-turbo 6,6 litres de 1817 ch, la Hennessey Venom F5 pourrait devenir la voiture de série la plus rapide du monde. En attendant de briller, le constructeur américain prépare l'arrivée de la version découvrable qui sera présentée du 12 au 21 août lors de l'événement Monterey Car Week 2022.

À cette occasion, Hennessey a publié une photo du roadster et promet "de fortes sensations cheveux au vent". Si la marque cible une vitesse maximale de 500 km/h, elle n'est toujours pas parvenue à l'atteindre. Lors des derniers essais réalisés en février 2022 en Floride au Bohmer Proving Grounds, l'hypercar a atteint la vitesse folle de 436 km/h.

Si le coupé produit à 12 exemplaires parvient à rouler à ces vitesses folles, le roadster aussi. Toutefois, on se demande bien quel propriétaire sera assez fou pour ôter le toit de son hypercar avant de foncer à plus de 400 km/h. Il faut aussi trouver le lieu approprié, car même si l'Autobahn allemande a des portions de route illimitée, le gouvernement allemand a rappelé que "l'absence de limites ne signifie pas que l'on peut rouler à toute vitesse sans bon sens" en référence à Radim Passer qui s'est filmé à plus de 400 km/h le 30 novembre 2021 avec sa Bugatti Chiron.

Pour en revenir à la variante découvrable de le Venom F5, elle devrait être techniquement semblable au coupé. Les ingénieurs ont sans doute augmenté la rigidité structurelle de la monocoque en carbone, ce qui entraînera une hausse du poids de la voiture qui est de 1360 kg pour le coupé.

La Hennessey Venom F5 sera en tout produite à 24 exemplaires. Son prix de 2,1 millions de dollars n'a pas effrayé les acheteurs, car toutes les unités ont été vendues. Pour rappel, la sportive accélère de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et de 0 à 400 km/h en 15,5 secondes. Son ennemie principale est la Koenigsegg Jesko Absolut qui est déterminée à atteindre la vitesse de 500 km/h.