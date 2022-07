C'était en mars 2020, lorsque Koenigsegg dévoile la Jesko Absolut, que le constructeur suédois fait la promesse d'atteindre la barre symbolique des 300 mph (environ 482 km/h). Depuis, Bugatti est parvenu à franchir ce cap symbolique en atteignant 304,77 mph, soit environ 490 km/h avec la Chiron Super Sport 300+.

Mais depuis, la quête des 500 km/h s'est un peu essoufflée, même si certains s'y sont essayés, comme Tuatara par exemple, qui nous a fait croire un temps en un record, mais qui n'en était pas un finalement, puisque le constructeur avait légèrement exagéré la vitesse maximale prise par sa supercar. Et les autres tentatives qui suivront n'auront guère été plus fructueuses.

Koenigsegg Jesko Absolut

Lors d'un entretien avec nos confrères du magazine Top Gear, Christian von Koenigsegg, le patron de la marque éponyme, a exprimé l'engagement de l'entreprise à aller encore plus loin avec la Jesko Absolut : "ce serait dommage de ne pas montrer ce qu'elle peut faire", notamment compte tenu de ce que les simulations et les performances réelles de l'hypercar ont démontré jusqu'à présent. Toujours est-il que c'est encore aujourd'hui plus facile à dire qu'à faire, puisque tout ne repose pas uniquement sur la mécanique.

"En même temps, c'est vraiment effrayant. Quand nous avons fait le record de vitesse d'une voiture de production homologuée dans les deux directions et atteint 277 mph au Nevada sur une route ouverte avec l'Agera RS, c'était super dangereux. J'aimerais plutôt avoir une zone fermée, peut-être comme Ehra-Lessien où c'est assez large. Nous voudrions avoir un contrôle sur la piste pour des raisons de sécurité. Vérifier le lieu, la route, avoir un pilote expérimenté...", a expliqué Christian von Koenigsegg.

Pourquoi la piste d'Ehra-Lessien ? Tout simplement parce que c'est ici que les Bugatti Chiron Super Sport 300+ et Veyron Super Sport sont entrées dans l'histoire en battant deux records de vitesse. Reste à savoir si cette piste, qui appartient à Volkswagen, sera mise à disposition par le groupe pour permettre à un autre constructeur de battre un record... détenu par une marque du groupe !