SSC North America a fait la une du petit monde de la presse automobile en octobre dernier avec sa Tuatara, une supercar qui, selon la marque, a atteint des vitesses sans précédent pour une voiture homologuée pour la route. Selon le communiqué de presse, le successeur spirituel de l'Ultimate Aero a atteint 301,07 mph (soit environ 484,53 km/h) dans un sens et 331,15 mph (532,93 km/h) dans l'autre, avec une moyenne de 316,11 mph (508,73 km/h).

Néanmoins, il n'aura pas fallu longtemps à certains spectateurs de la vidéo pour remarquer plusieurs incohérences au niveau des images, jetant ainsi le doute sur le prétendu record de la firme américaine. Voyant le vent tourner, en janvier 2021, SSC remet sa Tuatara sur la piste en tentant de battre à nouveau un record.

Sauf que les résultats sont un peu moins bons qu'auparavant, puisque la supercar a été enregistrée à une moyenne de 282,9 mph (455,2 km/h) après avoir atteint 279,7 mph (450,1 km/h) à l'aller et 286,1 mph (460,4 km/h) sur le retour. Et c'est donc quelques mois après que SSC, via Instagram, a admis que la voiture n'avait pas franchi la barre des 300 mph, tout en promettant de rectifier le tir lors de sa prochaine tentative.

Comme vous pouvez le constater sur la publication, SSC a déclaré "reconnaître officiellement que nous n'avons pas atteint les vitesses initialement annoncées de 331 mph ou même de 301 mph en octobre 2020." L'entreprise se dit "vraiment navrée" par son incapacité à atteindre les 300 mph pour le moment, mais vise à atteindre son objectif "de manière transparente, officielle et sans aucun doute" avec une nouvelle tentative.

Justement, cette fameuse tentative était censée avoir lieu plus tôt, mais les plans de SSC ont été déjoués en mai dernier par un accident impliquant un porte-voiture qui transportait la Tuatara censée réaliser le record. Le fondateur et PDG de l'entreprise, Jerod Shelby, a déclaré à nos confrères américains de Muscle Cars and Trucks plus tôt cette semaine que SSC s'était "remis de cet accident, et nous sommes actuellement en train de mettre en place une nouvelle tentative pour atteindre les 300 mph".

Alors que SSC se prépare pour un nouveau record, peut-être, Hennessey et Koenigsegg font probablement de même avec leur Venom F5 et Jesko Absolut. Bugatti a déclaré publiquement que l'entreprise en avait terminé avec les records suite aux 304 mph (dans un seul sens et non pas sur un aller-retour) atteints par la Chiron Super Sport 300+.