Si votre compte en banque est plein à craquer et que vous désiriez acheter une hypercar américaine assez exotique, eh bien vous ne pourrez plus vous offrir la Hennessey Venom F5 dont les 24 unités ont toutes été vendues. Cette annonce a été faite par le patron de la marque lors de la Monterey Car Week, il a profité de l'occasion pour annoncer quelque chose "hors du commun", en plus d'un Track Pack pour que son hypercar devienne encore plus radicale.

Il est drôle de savoir que Hennessey veuille orienter sa Venom F5 vers un usage sur piste, sachant que le modèle standard l'est déjà car il ne peut pas rouler plus de 4023 km par an sur route ouverte aux USA à cause de son "manque d'airbags".

Nous ne savons pas vraiment ce que prépare Hennessey en déclarant travailler sur "quelque chose d'autre littéralement hors de ce monde". Il pourrait s'agir d'une version de la Venom F5 d'encore plus radicale, d'équipements jamais vus jusqu'à présent, ou d'un nouveau modèle impressionnant et encore plus rapide. La dernière hypothèse est peu probable car si Hennessey prévoit en effet de produire de nouveaux modèles, la Venom F5 restera au sommet de la gamme d'après les déclarations de John Hennessey.

Cela est d'autant plus étonnant que la Venom F5 "de série" peut atteindre une vitesse maximale de 500 km/h grâce à son moteur V8 bi-turbo de 6,6 litres de cylindrée. Il délivre 1817 ch pour 1617 Nm de couple, ce qui est très élevé compte tenu du poids de 1360 kg.

Dans cette catégorie, on ne donne presque plus l'accélération de 0 à 100 km/h, mais celle du 0 à 200 km/h qui est réalisée en un rien de temps. Dans le cas de l'hypercar américaine, fermez les yeux et comptez seulement 4,7 secondes et vous voilà à 200 km/h.

Hennessey va maintenant devoir produire les 24 exemplaires de sa Venom F5, dont 60% de la production restera aux Etats-Unis, tandis que les 40% restants iront en Europe, Asie et Moyen-Orient.