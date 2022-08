Quelques heures après un premier teaser, Bugatti nous donne un nouvel avant-goût de sa nouveauté qui sera présentée en fin de semaine. Une vidéo et une phrase énigmatique : "La dernière de son genre". Le modèle fera ses débuts à The Quail, un rassemblement automobile prestigieux, pendant la Monterey Car Week ce 19 août, à 19h20 heure de Paris.

La vidéo teaser montre un feu arrière en forme de V latéral qui mène à un feu horizontal. En fermant les yeux et en imaginant l'ensemble de l'arrière, on peut penser que l'ensemble créera un grand "X" lumineux sur toute la largeur du véhicule.

Le premier teaser (ci-dessous) était tout aussi cryptique. Il comportait le message "déverrouillez une icône". L'image qui l'accompagnait montrait des barres lumineuses verticales sur ce qui semblait être l'un des phares avant du véhicule.

Le fait de qualifier ce véhicule d'"icône" et de "dernier de son genre" ne fait qu'ajouter au mystère, car les éléments de style visibles dans les images teaser ne semblent pas correspondre à une Bugatti actuelle. On peut donc se demander si l'entreprise ne fait pas référence à quelque chose de différent en disant qu'il s'agit du dernier modèle de ce type.

Mate Rimac, le patron de Bugatti, affirme que la successeur de la Chiron sera fortement électrifiée, et il laisse sérieusement entendre qu'elle pourrait ne pas avoir de moteur W16. Compte tenu de ces éléments, il est possible que le véhicule présenté en première mondiale à The Quail soit en fait la dernière Bugatti sans assistance hybride.

Il y a également une rumeur selon laquelle le nouveau véhicule serait un cabriolet à tirage limité. Dans ce cas, "la dernière de son espèce" pourrait signifier qu'il s'agit de la dernière Bugatti à rouler sur le châssis de la Chiron.

Bugatti termine actuellement la production de la famille Chiron. Toutes les unités du modèle standard et de la Bolide ont des acheteurs, mais la société doit encore les construire. Elle a déjà livré toutes les unités de la Super Sport 300+. Les clients de Centodieci ont également commencé à recevoir leur voiture.

Le successeur de la Chiron devrait être présenté au public en 2024. Le design serait déjà terminé et Bugatti montre la voiture à des acheteurs potentiels pour remplir les carnets de commande. L'entreprise affirme que le modèle présente des caractéristiques jamais vues auparavant sur un véhicule de série. Le constructeur automobile s'attend à ce que les clients sortent "stupéfaits" de cette machine.