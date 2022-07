Lorsqu'on conduit l'une des voitures les plus puissantes au monde, il est parfois difficile de respecter les limitations de vitesse. Nous parlons ici d'un modèle hyper puissant créé pour rouler à des vitesses délirantes.

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ est en effet capable de rouler à plus de 480 km/h grâce à son moteur W16 8,0 litres de 1600 ch et à son aérodynamisme soigneusement étudié en soufflerie, mais sa vitesse maximale est limitée électroniquement à 440 km/h.

Produite à seulement 30 exemplaires et vendue à 3,5 millions d'euros, ce modèle ne court pas les rues. Malheureusement pour ce conducteur, le peloton d'autoroute de Thivars l'a contrôlé sur autoroute A11 à une vitesse de 184 km/h. La limitation de vitesse étant de 130 km/h, le conducteur "s'est vu remettre un avis de rétention de son permis de conduire". Il a aussi payé une amende pour non respect de la limitation de vitesse.

Sur Facebook, les commentaires s'amusent de la situation entre ceux qui affirment que les gendarmes ont eu la chance que le conducteur s'arrête, et ceux qui s'étonnent que le véhicule n'ait pas été saisi et mis en fourrière. On rappelle que pour les grands excès de vitesse (i.e. supérieur ou égal à 50 km/h), la confiscation du véhicule n'est possible que si le conducteur en est le propriétaire.

Toute la production Bugatti est désormais réservée jusqu'en 2024. Le constructeur alsacien s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire depuis son mariage avec le constructeur croate Rimac. La remplaçante de la Bugatti Chiron est déjà en développement, Mate Rimac, le PDG de Bugatti-Rimac, a promis qu'elle ne sera pas électrique mais hybride. Celle-ci est attendue en 2024.

Dernièrement, Bugatti a annoncé le début de la production de la Centodieci, un modèle encore plus rare et plus cher que la Chiron Super Sport 300+. En effet, la Bugatti Centodieci n'est produite qu'à seulement 10 exemplaires et vendue à 8 millions d'euros. Cristiano Ronaldo figure parmi les clients.