Il y a quelques semaines à peine, Bugatti présentait les premières Chiron Super Sport 300+ qui allaient être livrées. Aujourd'hui, deux de ces huit voitures sont arrivées chez un concessionnaire haut de gamme. Miller Motorcars de Greenwich, dans le Connecticut, a eu le privilège de livrer les deux premières voitures et a décidé d'organiser un spectacle pour marquer le coup.

En 2019, Andy Wallace, pilote d'essai de Bugatti, a démontré que la Chiron Super Sport 300+ pouvait atteindre 304,7 mph (490 km/h) sur le circuit d'essai Ehra-Lessien du groupe VW, en Allemagne.

Galerie: Bugatti Chiron Super Sport 300+

8 Photos

Comme ce fut le cas pour son ancêtre, la Veyron Super Sport, la reine de la vitesse de Molsehim est habillée de noir avec des accents orange contrastés à l'intérieur et à l'extérieur. La Chiron Super Sport est plus spéciale que toutes les autres versions de l'hypercar W16 de deuxième génération, grâce à sa carrosserie à queue longues, qui n'a pas simplement été dessinée pour le spectacle, mais qui est essentielle pour rouler encore plus vite et stabiliser la voiture lancée à haute vitesse.

Bugatti a renoncé à la chasse aux records de vitesse, ce qui signifie que la Chiron Super Sport 300+ pourrait entrer dans l'histoire comme la voiture la plus rapide jamais développée par la légendaire marque française. Une version dérivée, plus douce et orientée GT, appelée simplement Chiron Super Sport (sans le 300+), a rejoint la gamme au début de l'année en tant que version encore plus exclusive, avec seulement neuf voitures produites à 3,2 millions d'euros chacune avec la même carrosserie allongée.

D'autres Bugatti Chiron Super Sport 300+ seront livrées ultérieurement. Le constructeur alsacien n'hésitera sans doute pas à communiquer lorsqu'un lot de voitures est prêt pour être livré. Nous restons connectés !