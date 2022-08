Le premier heureux propriétaire à garer la Rimac Nevera est Nico Rosberg. Ces derniers jours, le champion du monde de Formule 1 a publié une vidéo de son arrivée au siège de Rimac, et a promos qu'il allait publier une seconde vidéo avec cette fois, la voiture en mouvement.

Accompagné de Mate Rimac, Nico Rosberg a pris le volant du vaisseau électrique croate pour un premier essai sur route.

Conduite souple (pour l'instant)

À vrai dire, ce n'est pas la première fois que Rosberg s'installe dans le siège de la Nevera. L'ancien pilote Mercedes a déjà conduit la Rimac lorsqu'elle était encore au stade de concept et a découvert ses principales caractéristiques.

Malheureusement, il n'y a pas de drifts ou d'accélérations fulgurantes sur la piste dans la nouvelle vidéo. Rosberg profite de son nouveau petit bijou en respectant les limitations de vitesse (la plupart du temps) tout en évitant d'effrayer un Mate Rimac qui semble "inquiet" lors de plusieurs séquences. Dans le même temps, Rimac explique tous les secrets et les diverses fonctionnalités disponibles pour profiter pleinement de chaque once de puissance de sa création.

Une fois cette première expérience passée, nous sommes toutefois curieux de voir Rosberg presser réellement la Nevera, en montrant tout son potentiel.

Près de 2 000 ch

Comme toutes les Rimac Nevera, la voiture de Rosberg est équipée d'une batterie de 120 kWh et de quatre moteurs électriques pour un total de 1 914 ch et 2 360 Nm de couple. Le poids du groupe motopropulseur est atténué dans une large mesure par une monocoque en fibre de carbone et deux sous-châssis en carbone et en aluminium, qui ont contribué aux 2 150 kg sur la balance.

Tout cela se traduit par une vitesse de pointe de 412 km/h, un record pour les voitures routières électriques. Mais les chiffres de l'accélération sont encore plus impressionnants : la Nevera passe de 0 à 100 km/h en 1,97 seconde et atteint 300 km/h depuis l'arrêt en 9,3 secondes.