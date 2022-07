Après cinq ans de développement et de tests difficiles, la première Rimac Nevera a quitté l'usine de Sveta Nedelja, en Croatie. Le premier exemplaire de l'hypercar de 1 914 ch a été présenté au public lors du Festival of Speed de Goodwood.

La Nevera #000 avec sa couleur vert Callisto, ses jantes en alliage Graphite Vertex et son intérieur Alcantara sable restera la propriété de Bugatti-Rimac en tant que voiture de démonstration. Mais les clients fortunés ne doivent pas désespérer : encore quelques semaines et ils pourront prendre le volant de leur Nevera.

Une longue gestation

La naissance de la Rimac Nevera a été particulièrement complexe, comme le montre une vidéo dans laquelle le PDG Mate Rimac passe en revue les différentes étapes du développement, entouré de pas moins de 18 prototypes. Les séquences exclusives tournées dans les coulisses révèlent tous les secrets de Rimac, qui a nécessité plus de 1,6 million d'heures de travail entre la recherche, la construction et les essais sur route, ainsi que 45 crash tests différents.

En ce qui concerne les tests, les ingénieurs ont soumis la Nevera à toutes les conditions climatiques, des températures glaciales du cercle arctique à la chaleur humide de 48° C reproduite dans une chambre spéciale.

La monocoque en fibre de carbone a également conféré à la Rimac une rigidité de torsion sans précédent. Si une supercar "normale" peut résister à une torsion de 40 000 Nm/degré, la Nevera peut atteindre 70 000 Nm/degré. Pour donner un exemple, à la fin de l'essai du choc latéral contre un poteau à 32 km/h, la porte ayant encaissé le choc s'est ouverte normalement.

Des composants sur mesure

La plupart des composants ont été créés de toutes pièces par Rimac et comprennent la transmission, les moteurs électriques, les unités de commande et l'infotainment. Le groupe motopropulseur a été redessiné trois fois en deux ans pour tenter d'améliorer constamment les performances et l'autonomie.

Et la croissance de Nevera a accompagné l'expansion de l'entreprise fondée par Mate Rimac, 34 ans, qui est passé en quelques années de 300 à 1 500 employés et l'ouverture du nouveau campus de 100 000 m2 qui a coûté 200 millions d'euros.

Mate Rimac

Tous ces efforts ne se limiteront toutefois pas à la Nevera. La division Rimac Technology, en effet, est chargée de fabriquer et de fournir certains composants à d'autres marques et entreprises. Parmi ces collaborations figurent celles avec Porsche, Hyundai, Kia, Pininfarina, Koenigsegg et Aston Martin.

Les supercars et hypercars de demain pourraient donc de plus en plus être signés Rimac. Pour votre information, l'Aston Martin Valkyrie, l'hypercar hybride de plus de 1 100 ch, a une unité électrique fournie par la marque croate.

Sans compter que l'alliance avec Bugatti donnera naissance à une série de modèles ultra-haute performance dont la technologie sera en partie reprise de la Nevera.

Configuration unique et service après-vente

Après le modèle de démonstration, Rimac finalise la construction des tout premiers modèles, qui seront distribués par 25 concessionnaires agréés dans le monde entier.

Chaque Nevera nécessite un temps de production de cinq semaines, et la fabrication des 50 exemplaires par an (il y en aura 150 au total) est déjà épuisée pour toute l'année 2022. Les clients ont pu choisir parmi 36 couleurs et un nombre quasi infini de combinaisons pour l'intérieur, avec une sellerie en alcantara et en cuir, des surpiqûres contrastées et des moulures en aluminium.

L'expérience après-vente sera à la hauteur de l'exclusivité et du prix catalogue (d'au moins 2 millions d'euros) de l'hypercar électrique.

Rimac a mis en place des équipements de diagnostic pour détecter les problèmes et installer des mises à jour sur la voiture. Chaque concessionnaire agréé a reçu une formation spécifique et une équipe de mécaniciens spécialisés a été créée. Il s'agit de véritables médecins mobiles, prêts à rejoindre des clients à l'autre bout du monde pour leur apporter une assistance rapide.