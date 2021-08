Lorsque Bugatti a présenté le prototype Bolide, nous pensions qu'il ne serait jamais produit. Nous avions tort, puisque le constructeur annonce à l'occasion du rassemblement automobile The Quail – A Motorsports Gathering, que la Bolide sera bel et bien produite !

Comme d'habitude chez Bugatti, la production ne se fera qu'en série très limitée. Seulement 40 Bugatti Bolide seront produites, et si vous songez à acquérir ce modèle, va falloir vous dépêcher... à moins que toutes les unités soient déjà vendues. N'oubliez pas non plus de préparer la somme de 4 millions d'euros net, c'est le prix à payer pour s'offrir ce bolide.

"La Bugatti Bolide a suscité beaucoup d'enthousiasme et d’intrigues cette année. Après la présentation, un nombre important de passionnés et collectionneurs nous ont demandé de développer un véhicule de série à partir du véhicule expérimental Bolide. J'ai été submergé par les réactions et les retours des clients du monde entier", explique Stephan Winkelmann, Président de Bugatti. "Nous avons donc décidé de lancer une petite série de la Bolide pour donner à 40 clients la chance de découvrir cet incroyable véhicule. Notre équipe développe maintenant depuis quelques semaines une véritable machine à conduire qui sera parfaite pour le track."

La Bolide est différente de ce qui se fait actuellement chez Bugatti. C'est un modèle destiné à n'être utilisé que sur circuit, et dont l'aéro a été travaillée de telle manière que la Bolide ait une portance maximale.

Elle est motorisée par le fameux W16 de 8,0 litres de cylindrée. En revanche, et contrairement au modèle expérimental, le modèle de série "ne développe que" 1600 ch (et 1600 Nm de couple), contre 1850 ch. Bugatti a en effet préféré opter pour l'essence Super Plus à 98 octanes (contre le carburant à 110 octanes) "disponible dans le monde entier".

Ne pesant à vide que 1450 kg, la Bugatti Bolide a un rapport poids/puissance de 0,9 kg par cheval. Pour piloter un tel monstre de puissance et de performance, le constructeur proposera des track days à ses clients pour leur faire découvrir "les performances époustouflantes de la Bolide".

Vous ne verrez pas la Bugatti Bolide dans les rues de Monaco de sitôt. Bugatti se donne trois années pour terminer sa mise au point avant de la livrer à ses clients dès 2024. La Bolide sera conforme aux normes de sécurité internationales de la FIA. Son équipement de sécurité comprend : la comptabilité avec le système HANS, un système d'extinction automatique d'incendie, le ravitaillement sous pression avec vessie de carburant, le verrouillage central des roues et un système de ceinture de sécurité à six points.