Hennessey a travaillé sur la Chevrolet Corvette C8 afin d'augmenter considérablement la puissance du moteur V8. Et le préparateur américain a réussi sa mission, puisque sa création, le kit H700, fait développer au moteur une puissance de 708 ch et un couple de 865 Nm. Selon Hennessey, la puissance du V8 de 6,2 litres a augmenté d'environ 44%.

Même la Z06, version la plus performante de la Corvette C8, ne fait pas le poids. Son V8 LT6 atmosphérique de 5,5 litres se fait "éteindre", parole de Hennessey, par le kit H700 grâce à un compresseur, un intercooler et un système d'échappement cat-back.

Hennessey Corvette H700

Le préparateur demande 49'950 dollars (près de 47'000 euros au taux de change actuel) pour le kit H700. Est également proposé un jeu de jantes de 19 pouces à l'avant et de 20 à l'arrière, disponible en trois finitions différentes : noir satiné, aluminium brossé et graphite.

Mais pour ceux qui ne sont intéressés que par la puissance supplémentaire, le kit moteur seul se vend à un prix plus abordable de 34'950 dollars. Hennessey y ajoute également un badge H700 et une plaque numérotée. Les clients bénéficient d'une garantie limitée à trois ans ou 36'000 miles (environ 58'000 km) et le kit est compatible avec les coupés Corvette produits entre 2020 et 2022.

John Hennessey, fondateur et PDG de la marque, va jusqu'à qualifier la Corvette H700 de "meilleur rapport qualité/prix au monde". À noter qu'aucune modification n'a été apportée à la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports car la transmission automatique Tremec arrive à supporter la puissance supplémentaire.

Si vous souhaitez vous offrir une C8 à transmission intégrale, le constructeur américain en propose une avec la nouvelle E-Ray à moteur hybride. Comme l'a annoncé l'année dernière le président de General Motors, Mark Reuss, une version purement électrique suivra, en se reposant sur la plateforme Ultium de GM.