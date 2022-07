Au mois de juin dernier, Chevrolet a mis en vente un NFT basé sur sa nouvelle Corvette Z06. Les clients devaient enchérir en ligne via la plateforme SuperRare, malheureusement, et malgré 20 500 connexions sur la page, personne n'a placé son offre.

L'heureux client devait remporter l'œuvre d'art numérique, devenir propriétaire de la couleur Minted Green pour l'année modèle 2023, et repartir avec la Chevrolet Corvette Z06 peinte de cette couleur unique.

Si cette enchère n'a intéressé aucune personne, il y a bien une raison, et elle est peut-être à rechercher du côté du prix. En effet, lors de la mise en ligne de cette vente, le prix de ce lot était fixé à 206 ETH. Au 20 juin 2022 et avec un ETH à 1160-1225 $, ce lot était donc estimé entre 238 960 $ et 252 350 $.

Face à cet échec, la plateforme a étendu la durée de l'enchère durant 24 heures, en expliquant que "des utilisateurs ont exprimé leur déception d'avoir manqué la fenêtre d'enchères". Cela n'a absolument rien changé, l'enchère a pris fin avec aucune offre.

Le site Corvette Blogger a interrogé Chevrolet qui a déclaré ce qui suit :

"Notre premier pas dans le Web3 a été éducatif, et nous continuerons à explorer les moyens de mettre la technologie au service de nos clients. Le projet "Own the Color" nous a permis d'établir des relations et d'apprendre des leaders du secteur, tels que xsullo, SuperRare et The Crypt Gallery, comment approcher de manière authentique la communauté NFT passionnée. Nous allons mettre à profit ce que nous avons appris pour nos futurs projets."

Si son NFT n'a pas trouvé preneur, la Chevrolet Corvette Z06 de nouvelle génération semble très attendue. Le constructeur américain n'a pour le moment pas révélé son prix, mais il se murmure que son tarif de base sera fixé à environ 90 000 $, on comprend mieux pourquoi personne n'a voulu dépenser environ 150 000 $ supplémentaires pour obtenir seulement un NFT.