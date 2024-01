La Mustang Dark Horse se situe actuellement au sommet de la gamme de modèles Ford en tant que muscle car la plus puissante que vous puissiez obtenir. Et avec un peu d'aide au départ, elle peut même battre la nouvelle Chevrolet Corvette Z06 dans une course d'accélération.

Galerie: 2023 Chevrolet Corvette Z06

21 Photos

Du point de vue de la puissance, la Dark Horse est largement désavantagée par rapport à la Z06. Le moteur V8 atmosphérique de 5,5 litres de la Chevrolet développe 670 chevaux et environ 623 Nm de couple. La Mustang, avec son V8 de 5,0 litres, ne développe "que" 500 chevaux et 567 Nm de couple. De plus, si la Corvette affiche 1 734 kg, sur la balance, contre environ 1759 pour la Dark Horse.

Galerie: Ford Mustang Dark Horse (2023)

23 Photos

Dans cette course organisée par la chaîne StangMode, sur YouTube, la Mustang parvient tout de même à s’imposer mais uniquement parce que la confrontation a été organisée pour permettre à la Dark Horse de s’élancer en première position. En prenant le départ la première, la Dark Horse a pleinement profité de l'opportunité qu’on lui a offerte, alors que la Z06 a mis trop de temps à démarrer. Mais la Chevrolet a pris sa revanche dans la course sur départ lancé, laissant la Dark Horse dans le rétro.

Un autre duel mais dans les règles

StangMode a également opposé (en début de vidéo d’ailleurs) la Dark Horse à son cousin, le Ford F-150 Raptor R, pour voir comment les deux véhicules se comparent dans une course d’accélération. Le Raptor R contient le V8 suralimenté de 5,2 litres emprunté à l'ancienne Shelby GT500. Il développe 700 chevaux et 874 Nm de couple mais il pèse 2950 kg !

Galerie: Ford F-150 Raptor R 2023

53 Photos

Les quatre roues motrices du Raptor l'ont pourtant maintenu compétitif face à la Mustang à propulsion arrière au début de la course, prenant un bien meilleur envol, mais la pony car a pris la tête juste avant la ligne d'arrivée. Le Raptor R a eu un sursaut d’orgueil lors de la manche avec départ lancé, obtenant un joli bond sur la Mustang, mais le coupé plus petit et plus léger l'a dépassé pour sa deuxième victoire.

Galerie: Ford Mustang Dark Horse R 2024