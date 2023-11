La nouvelle Ford Mustang de septième génération participera à la NASCAR Cup Series l'année prochaine. Le constructeur américain a révélé aujourd'hui la dernière variante de sport automobile Dark Horse, qui fera ses débuts en course lors du Busch Light Clash at The Coliseum au début de l'année prochaine.

une nouvelle génération similaire à la route

La Mustang est engagée à plein temps en NASCAR depuis 2011, dans le cadre de la Xfinitiy Cup. Elle a commencé à participer à la série Cup en 2019 et a remporté 18 courses l'année suivante. Joey Logano a remporté le championnat des pilotes en 2022, en pilotant une Mustang jusqu'à la victoire. Ford espère s'appuyer sur ces succès avec la nouvelle voiture de course.

Galerie: 2024 NASCAR Cup Series Mustang Dark Horse

20 Photos

Ford Performance a collaboré avec ses équipes de course NASCAR pour développer le véhicule. Ils ont "travaillé sans relâche dans la soufflerie" pour créer la voiture. La NASCAR a lancé les voitures de course Gen7 en 2022 afin de réduire les coûts pour les équipes et de faire en sorte que les voitures ressemblent davantage à leurs homologues de route.

La base de nouvelles voitures de course

L'Ovale bleu a présenté la Mustang Dark Horse il y a plus d'un an, ainsi que les Dark Horse S et R, réservées à la piste, qui constituent le point de départ de nombreuses nouvelles voitures de course du constructeur. Sous le capot de la voiture de route se trouve une version plus énergique du moteur V8 de 5,0 litres de la marque, qui développe 500 chevaux.

La Dark Horse S est une version dépouillée de la finition destinée aux "amateurs de sorties sur circuit le week-end". La R est une version encore plus racée qui pourra participer à la nouvelle série Mustang Challenge 2024 sanctionnée par l'IMSA.

La Dark Horse, premier nouveau nom de la Mustang depuis plus de vingt ans, est à l'origine des GT3 et GT4. La GT4 est équipée d'un moteur V8 de 5,0 litres à base de Coyote, tandis que la GT3 qui participera aux 24 Heures du Mans 2024 est équipée d'un plus gros V8 de 5,4 litres de M-Sport.

La Mustang Dark Horse de la NASCAR Cup Series 2024 fera ses débuts le 4 février. La voiture participera à la course Clash at the Coliseum au Los Angeles Memorial Coliseum. La nouvelle Mustang peut désormais se battre pour des podiums sur six continents.