Deux variantes de la Ford Mustang à moteur V8 sont disponibles pour 2024 : l’emblématique GT et la nouvelle Dark Horse, plus puissante. Bientôt, les spécialistes du marché secondaire et les préparateurs produiront des versions améliorées des deux voitures, y compris Hennessey, qui a comparé les deux coupés dans une série de courses façon dragsters.

Ford souhaite attirer des clients plus jeunes avec la GT 2024.

Le moteur V8 de 5,0 litres de la GT développe 480 chevaux et près de 577 Nm de couple. La Dark Horse obtient 500 ch avec son V8 Coyote et pour arriver à ce chiffre, Ford a ajouté des bielles de piston forgées à partir de la GT500 et un réglage logiciel unique pour augmenter la puissance du Dark Horse au-delà de celle de la GT. Les deux Mustang canalisent toute leur puissance vers les roues arrière via la transmission automatique à 10 vitesses de l’Ovale Bleu.

La GT participe à cette course avec le GT Performance Package, qui ajoute le frein de stationnement électrique à commande manuelle, des freins Brembo, des roues de 19 pouces, un différentiel Torsen, une barre stabilisatrice arrière plus grande, un réglage unique du châssis, et bien plus encore.

La Dark Horse dispose également d'un châssis amélioré pour être meilleure en virage mais cela ne va pas l’aider pour cette confrontation. S’ajoute à cela des pneus Pirelli P Zero Trofeo RS, des ressorts plus rigides, des barres anti-roulis plus grandes et un volet Gurney intégré sur l'aile arrière.

À qui l’avantage ?

La Dark Horse prend nettement le dessus dans ce match et bat la GT lors du premier duel. Mais la première course avec départ lancé a pris la Dark Horse au dépourvu. Le pilote n'a pas réussi à prendre l'avantage sur la GT et n'a pas pu réduire l'écart avant la fin. La GT a gagné pour une demi-longueur de voiture.

La course finale a été la meilleure représentation de la performance des deux voitures. La Dark Horse a pris un bien meilleur départ, utilisant sa puissance et son couple supplémentaires pour s'éloigner de la GT. Ce test n'est que le début de la nouvelle vie de la Mustang sur le marché secondaire.

Difficile d'avoir un look plus badass qu'une muscle car américaine.

La Dark Horse n'aura pas à s'inquiéter de la GT avec l'ensemble H850 de Hennessey pour la nouvelle Mustang (voir ci-dessus). Le kit de mise à niveau du spécialiste du marché secondaire comprend un compresseur et un système d'admission d'air à haut débit. On trouve également des injecteurs de carburant améliorés, une nouvelle pompe à carburant et un nouveau logiciel de gestion du moteur HPE qui augmentent la puissance de la voiture à 650 ch et 881 Nm de couple.

À l'extérieur, la Mustang optimisée par Hennessey reçoit un nouveau séparateur avant, un aileron arrière en fibre de carbone et des jantes en alliage d'aluminium forgé, entre autre. Le préparateur n’a pas annoncé le prix de ce forfait et le site Web ne le répertorie toujours pas. La mise à niveau coûtera évidemment un supplément par rapport à la Dark Horse qui commence à 60 865 $.