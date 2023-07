Les courses de dragsters sont ce pour quoi les muscle cars américaines sont faits, et elles font très bien leur boulot. Mais que se passe-t-il lorsque vous mettez deux des noms les plus reconnaissables de l’industrie automobile américaine face à face dans une course en ligne droite ? C’est ce que les personnes de la chaîne Edmunds ont fait opposant la Dodge Challenger Black Ghost 2023 et la Ford Mustang Shelby GT500 2020.

En ce qui concerne les chiffres, la Challenger, qui est une édition spéciale chiffrée à 300 unités, est propulsé par le célèbre V8 de 6,2 litres de Dodge qui développe 807 chevaux et 958 Newton-mètres, en envoyant tout son punch aux roues arrière via une transmission automatique à huit rapports. La Black Ghost pèse également 2 030 kilos.

De l'autre côté de l'asphalte, la Mustang Shelby GT500 2020 est propulsée par un plus petit V8 de 5,2 litres qui développe 760 ch et 625 847 Nm transmis aux roues arrière via une automatique à sept vitesses.

Ainsi, la Ford affiche un manque de puissance, de couple et de nombre de rapports de transmission, mais elle est également un peu plus légère que la Challenger, faisant pencher la balance à 1 890 kg.

Vitesse, puissance et maniabilité

Après avoir regardé les chiffres, la Dodge semble avoir un avantage presque certain, mais comme c'est parfois le cas avec les courses façon dragsters, la puissance n'est pas la réponse à tout. De plus, ce n'est pas une course d'accélération typique, mais une course U-Drag, où les deux voitures accélèrent sur une ligne droite, puis freinent, font demi-tour et remettent les gazs sur le chemin du retour vers la ligne de départ/arrivée.

En d'autres termes, l'accélération, la vitesse de pointe, la puissance de freinage et un peu de maniabilité sont toutes mises à l'épreuve. De plus, après la première manche, les pilotes échangent des voitures et repartent avec celle de leur concurrent, pour être sûr d’obtenir un résultat crédible.

Le résultat de cette épreuve ? Il se trouve dans la vidéo intégrée en haut de cet article. Bon visionnage.