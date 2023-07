Hennessey fait parti des meilleurs spécialistes qui ont essayé de mettre à niveau la Ford Mustang 2024 dans sa spécification la plus performante. Le moteur Coyote de 5,0 litres de quatrième génération est bon pour 500 chevaux et 567 Newton-mètres de couple dans sa version à aspiration naturelle d'origine, mais le préparateur basé au Texas est allé booster ces performances.

La Dark Horse fait maison développe désormais 850 ch et 884 Nm de couple, livrés aux roues arrière via une boîte manuelle Tremec à six vitesses ou la transmission automatique à 10 vitesses de Ford. D'autres modifications apportées par Hennessey comprennent des injecteurs de carburant plus robustes, un système d'induction d'air à haut débit, une nouvelle pompe à carburant à haut débit et une mise à jour logicielle pour le système de gestion du moteur. Le résultat est une Mustang Dark Horse avec environ 70% de puissance en plus que la voiture standard.

L’armée Dark Horse

Le package "H850" est également livré avec quelques améliorations visuelles et un aileron arrière qui sont tous fabriqués à partir de fibre de carbone. Des roues forgées font également partie de l'offre, ainsi qu’une nouvelle carrosserie, des badges spéciaux et des appuie-tête brodés.

Le prix n'a pas été annoncé, mais nous savons que le kit bénéficie d'une garantie de trois ans (ou 58 000 km) et les premières livraisons sont prévues la fin de l’année 2023.

Pour rappel, Ford facture (sans les options) 59 270 $ pour la Mustang Dark Horse 2024 et 63 265 $ pour la Dark Horse Premium. Les deux sont répertoriés sur le site Web de l'entreprise comme étant des éditions limitées, vous pourriez donc avoir du mal à les acheter. La Dark Horse est vendu uniquement en tant que coupé, ce qui signifie que vous devrez vous contenter d'une GT si vous souhaitez une marge illimitée.

Le constructeur automobile de Dearborn a également prévu les voitures de piste Mustang Dark Horse S et Dark Horse R via la division Ford Performance. Celles-ci rejoignent d'autres versions conçues spécifiquement pour le GT3, GT4, ou la NASCAR.

