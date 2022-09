Quinze minutes - il n'aura fallu que quinze minutes à Ford après la présentation officielle de la nouvelle et septième génération de Mustang pour lever le voile sur la première édition spéciale de la Mustang S650. Connu sous le nom de Mustang Dark Horse, la pony car qui a été davantage pensée pour la piste promet plus qu'un nom et un emblème qui déchirent.

Et alors que nous attendons toujours une vidéo officielle de la Dark Horse en action, le YouTuber DtRockstar1 a eu la chance de rencontrer la Mustang spéciale au Gilmore Car Museum pendant le Mustang Stampede 2022, le grand rassemblement de Mustang qui avait lieux en marge de l'évènement de présentation. Mieux encore, la Mustang a été filmée en train d'accélérer pendant la rencontre - et le son est absolument fou. Découvrez-le par vous-même dans la vidéo ci-dessus.

Galerie: Ford Mustang Dark Horse (2023)

28 Photos

Outre les bruits d'accélération, nous avons également pu voir ce qui se cache sous le capot de la nouvelle Ford Mustang Dark Horse. Le V8 Coyote de 5,0 litres de quatrième génération, avec sa boîte d'admission d'air double et son double corps de papillon, est présenté par l'ovale bleu comme produisant le plus de chevaux à aspiration naturelle de toutes les Mustang GT. Ce chiffre est encore plus élevé avec la Mustang Dark Horse.

Les chiffres exacts ne sont pas encore connus à ce jour. Ford a déclaré que la Dark Horse aura un peu plus de punch que la Ford Mustang GT 2024 standard grâce à des réglages spéciaaux et d'autres améliorations. Le constructeur automobile viserait une puissance de 500 chevaux (373 kilowatts) ou un peu plus pour la Dark Horse.

En l'entendant en action ci-dessus, nous ne doutons pas du tout de ces affirmations. Voilà en tout cas qui met en joie quand à cette nouvelle Mustang et à tout ce qu'elle nous réserve.

Maintenant, maintenant il reste à croiser les doigts pour que cette Mustang Dark Horse de reste pas aux États-Unis, mais il semblerait que Ford ait décidé de proposer la version Dark Horse dans le monde entier. Cela est pratiquement confirmé par le dépôt par le constructeur d'une marque déposée pour ce nom dans le monde entier. Il ne reste plus qu'à faire l'annonce officielle.