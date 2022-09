La nouvelle et 7eme génération de la Ford Mustang a enfin été dévoilée. Comme vous avez pu le voir à travers les photos et les vidéos, cette génération ne rompt pas complètement avec son passé. C'est en fait tout le contraire, car elle conserve tous les fondamentaux de ses ainées en améliorant certains points pour conserver le titre de "La voiture de sport la plus vendue dans le monde".

Si la silhouette de la sportive est toujours la même, la face avant a légèrement évolué. Les feux de la pony car sont par exemple différents, tout comme la calandre ainsi que le dessin du bouclier avant. La Mustang paraît moins triste, elle semble aussi plus moderne.

Ford Mustang (2022) Ford Mustang (2018)

De profil, on s'aperçoit que rien n'a changé, ou presque, il faut bien observer pour voir les différences. Si les silhouettes sont exactement identiques, on remarquera que le dessin de la vitre arrière a légèrement évolué, tout comme la ligne d'épaulement devenue plus marquée et inclinée. La Ford Mustang que vous apercevez en bas à gauche est la nouvelle Dark Horse. Elle paraît beaucoup plus sportive que la précédente.

Ford Mustang (2022) Ford Mustang (2018)

Dans la partie arrière, les changements sont flagrants. Si les trois bandes verticales à LED sont toujours présentes, leur dessin évolue. Vous remarquerez aussi que la partie entre les deux feux arrière est désormais peinte de la même couleur que la carrosserie, exit donc la bande noire qui donnait à la Mustang un look plus sportif. Le bouclier arrière ainsi que l'extracteur d'air ne semblent pas avoir été modifiés. Enfin, la version Dark Horse dispose d'un aileron fixe qui donne beaucoup d'agressivité à la sportive américaine.

Ford Mustang (2022) Ford Mustang (2018)

Ford Mustang (2022)

Dans l'habitacle, c'est le jour et la nuit. On peut le dire, les designers sont partis d'une feuille blanche. Le volant a changé, tout comme le système d'infodivertissement qui donne un sacré coup de vieux à l'ancienne Mustang. Désormais, les deux écrans (écran central et tableau de bord) sont intégrés dans une seule et même dalle. Oui, Ford semble s'être inspiré de Mercedes-Benz. Les buses d'aérateurs ne sont plus rondes, mais rectangulaires. Elles sont désormais placées sous les écrans. En bref, cet habitacle change complètement d'époque, cela plaira forcément aux technophiles.