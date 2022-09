Le lancement de la nouvelle Ford Mustang s'accompagne d'une toute nouvelle version : l'édition Dark Horse. Conçue pour une utilisation sur circuit, cette série spéciale ajoute quelques touches esthétiques supplémentaires de sportivité, tandis que la puissance du V8 est revue à la hausse.

Cette version spéciale sera également la base des Mustang qui participeront à l'avenir aux compétitions GT3, GT4 et NASCAR. Vaste programme.

Avec un V8 de près de 500 ch ?

La Ford Mustang Dark Horse reçoit sous son capot une version améliorée du V8 5,0 litres Coyote de la Mustang GT. Pour le moment, Ford n'a pas fourni de données techniques précises, mais cette version devrait bénéficier d'une puissance proche de 500 ch. La Mustang GT, dont la puissance n'a pas encore été communiquée non plus, devrait voir son V8 culminer à environ 450 ch.

Pour la transmission, les clients auront le choix entre une boîte manuelle Tremec à six vitesses, avec le pommeau du levier rond en titane, ou la boîte automatique à dix rapports avec palettes au volant.

Naturellement, la version Dark Horse est équipée, de série, du pack Performance (qui comprend, entre autres, un système de refroidissement optimisé, un différentiel à glissement limité Torsen et un frein à main électronique Performance), d'un calibrage spécifique de la partie châssis, avec des barres anti-roulis plus grandes notamment, et des pneumatiques Pirelli P-Zero PZ4 de 19 pouces.

Bientôt en Europe ?

Cette série spéciale reçoit des inserts spécifiques, avec un look général beaucoup plus sombre grâce à de nombreux éléments noirs. Ford précise que la nouvelle teinte "Blue Ember" est réservée uniquement à cette version Dark Horse pour le moment. Elle contraste notamment avec la couleur des étriers de frein peints en "Notorious Blue".

En outre, l'intérieur intègre davantage de détails noirs, des sièges en cuir perforé avec surpiqûres bleues et des ceintures de sécurité spécifiques à cette version. L'ensemble est complété par un système audio B&O avec 12 haut-parleurs.

Comme les Mustang EcoBoost et GT, la Dark Horse sera également produite aux États-Unis à partir de l'été 2023. Comme pour les versions plus "conventionnelles", nous ne savons pas encore si cette version traversera l'Atlantique, et même si plus généralement la Mustang viendra poser ses roues en Europe. Réponse d'ici quelques semaines sans doute.