L'histoire de l'un des plus célèbres tout-terrains américains remonte à plusieurs décennies, en 1966, plus précisément, lorsque Ford présente le Bronco. Rapidement, le 4x4 séduit les clients américains, et encore aujourd'hui, chaque nouvelle génération suscite un engouement à peine croyable.

Afin de célébrer la toute première génération, Ford a dévoilé les Bronco et Bronco Sport Heritage Edition et Heritage Limited Edition, qui reprennent le style et quelques détails du modèle d'antan.

Un hommage à leurs ancêtres

Le Bronco (disponible en 2 et 4 portes) et le Bronco Sport Heritage se distinguent par leur double teinte de carrosserie et leurs inserts blancs "Oxford". Nous retrouvons ces couleurs sur le toit, la calandre (où l'inscription "Ford" en rouge vif est bien visible) et les jantes en alliage de 17 pouces distinctives. Ces variantes sont également identifiables par une ligne blanche qui traverse le flanc de la voiture et qui ressemble beaucoup à ce qui se faisait sur le Bronco des années 1960.

Ford Bronco Heritage Limited Edition Ford Bronco Heritage Limited Edition

À bord, nous retrouvons des sièges en tissu, un tableau de bord avec des inserts blancs "Oxford" et un badge spécifique sur la console centrale. Le Bronco Sport, quant à lui, dispose de sièges en tissu et d'un tableau de bord qui combine des détails "Navy Pier" et "Oxford White", ainsi que des surpiqûres "Race Red" et "Robin's Egg Blue".

Ford Bronco Sport Limited Edition Ford Bronco Sport Limited Edition

Sur les versions disponibles en édition limitée, nous retrouvons également des badges extérieurs spécifiques en métal, des sièges en cuir avec des touches rouge et blanche, et des plaques "Heritage Limited" sur la console centrale. Le Bronco Sport est équipé de pneus tout-terrain de 29 pouces, de sièges en cuir, de garnitures blanches "Oxford" sur les panneaux de porte ou encore de quelques badges sur différents éléments intérieurs et extérieurs.

De vrais tout-terrains

En matière d'équipement, le Bronco Heritage Edition est basé sur la finition "Big Bend" et est livré de série avec le pack "Sasquatch", qui comprend le H.O.S.S. (High-Performance Off-Road Stability Suspension) 2.0, des amortisseurs réglables Bilstein, des pneus tout-terrain Goodyear de 35 pouces et des différentiels avant et arrière verrouillables.

Le Bronco Heritage Limited Edition, quant à lui, est une sorte d'évolution de la version "Badlands", reprenant le même niveau d'équipement et la même forme de calandre.

Le Bronco Sport Heritage Edition se base sur la finition "Big Bend" avec une suspension H.O.S.S., des ressorts arrière de 46 mm et un réglage de suspension spécifique. Enfin, le Bronco Sport Heritage Limited Edition propose la variante "Badlands" avec blocage du différentiel arrière et sept modes de conduite, dont les modes "Mud/Ruts" et "Rock Crawl".

Les motorisations et les prix

Le Bronco Heritage est disponible avec le quatre cylindres 2,3 litres EcoBoost de 304 ch et 441 Nm de couple, associé à une boîte manuelle à sept vitesses ou, en option, à une boîte automatique à dix vitesses. Le Bronco Heritage Limited Edition, quant à lui, utilise le plus puissant moteur V6 2,7 litres EcoBoost de 335 ch et 563 Nm de couple avec une transmission automatique à dix vitesses.

En ce qui concerne le Bronco Sport, la version Heritage est propulsée par un quatre cylindres 1,5 litre de 185 ch et 258 Nm, tandis que la version Heritage Limited Edition embarque le quatre cylindres 2,0 litres de 249 ch et 373 Nm.

Déjà commandables par les clients nord-américains, les éditions limitées ne seront produites qu'à 1 966 exemplaires chacune, en rapport à l'année de naissance du Bronco original. Les prix vont de 34 245 dollars (environ 33 500 euros) pour le Bronco Sport Heritage à 66 895 dollars (65 400 euros) pour le Bronco Heritage Limited Edition quatre portes.

Si le Bronco arrivera en Europe à la fin de l'année 2023, Ford France a confirmé, via un communiqué de presse, que ces éditions spéciales ne traverseront pas l'Atlantique et ne seront pas disponibles sur le Vieux Continent.