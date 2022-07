Le Ford Bronco n'a plus vraiment besoin d'être présenté. Doté de capacités tout-terrain bien au-dessus de certains modèles qui se disent "4x4" aujourd'hui, le Bronco passe encore au niveau supérieur avec une version revue et corrigée par le préparateur américain Automotive Performance Group (APG).

L'entreprise vient de dévoiler un nouveau pack baptisé "APG Ford Bronco ProRunner", une préparation qui permet d'augmenter les capacités tout-terrain du modèle, tout en conservant un degré de polyvalence, car ce modèle reste tout à fait utilisable sur route ouverte.

De nombreuses améliorations

Le système de suspension avant baptisé "Bronco Long Travel APG" intègre des bras de suspensions 8,89 centimètres plus larges que ceux du modèle de base, tandis que le débattement peut atteindre 41,91 centimètres. Le préparateur a également monté des amortisseurs "King Race Series" de 7,62 centimètres.

Les garde-boue avant et arrière sont en fibre de carbone et sont plus larges d'environ 17 centimètres de chaque côté. Le pack comprend également un insert de capot en fibre de carbone et un toit rigide monobloc.

Pour que le Bronco ProRunner puisse intégrer des pneus plus larges, APG a incorporé des essieux 300M RCV HD au niveau du train avant, tandis qu'un essieu Ultimate Dana 60 plus large d'environ 17 centimètres est monté à l'arrière.

Bientôt en Europe ?

Cette préparation sera disponible aux États-Unis dès cette année, mais quid de l'Europe ? En effet, Ford l'a officialisé, le Bronco sera bien vendu sur le Vieux Continent d'ici 2023. De ce fait, en commandant ce pack sur Internet et en le faisant poser chez un spécialiste, le Bronco ProRunner pourra sans doute un jour fouler le sol européen.

Les précommandes du pack APG Bronco ProRunner commenceront en août, tandis que la production débutera à l'automne prochain.