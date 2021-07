À la fin de l'année dernière, Lada a annoncé la fin de la production du tout-terrain passe-partout, le Niva Bronto. Cependant, la demande des clients pour la version façon tout-terrain du SUV est restée élevée. Le constructeur russe a donc décidé de lui redonner vie à l'été 2021. Lada vient de dévoiler le Niva Bronto dans sa nouvelle version, avec des améliorations qui se concentrent principalement à l'intérieur de l'habitacle.

Basé sur le robuste Niva Legend, le Niva Bronto sera vendu en deux versions - Luxe et Prestige - la première offrant une apparence plus utilitaire avec des pare-chocs métalliques et des roues de 15 pouces. La version Prestige ajoute des pare-chocs, des protections de bas de caisse et des passages de roue en plastique, des antibrouillards et une grille de radiateur spécifique au modèle. Les deux variantes peuvent être dotées d'équipements d'usine, notamment une barre de feux à LED pour le toit et une peinture extérieure spéciale "camouflage".

Comme mentionné ci-dessus, c'est à l'intérieur que se concentrent la plupart des changements pour ce nouveau millésime. Il s'agit notamment d'un nouveau combiné d'instruments, d'une console centrale modifiée avec de nouvelles commandes de climatisation, de nouveaux sièges plus confortables avec fonction de chauffage, et d'une meilleure isolation acoustique et vibratoire. Quelques autres petites retouches sont visibles à l'intérieur de l'habitacle.

La puissance est toujours fournie par l'immortel moteur à essence 1,7 litre à aspiration naturelle de Lada, qui développe 84 chevaux (62 kilowatts). Ce quatre cylindres est associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, qui transmet la puissance aux quatre roues par le biais d'un système de transmission intégrale avec différentiels avant et arrière verrouillables. Le Niva Bronto est également équipé d'une suspension légèrement modifiée et renforcée.

Lada prend déjà les commandes pour le Niva Bronto rafraîchi chez ses concessionnaires en Russie. Il va sans dire que le modèle ne sera pas exporté vers d'autres marchés.

De quoi faire patienter jusqu'à la toute nouvelle génération du Niva devrait finalement arriver en 2024. Elle a été annoncée plus tôt cette année et les premières rumeurs suggèrent qu'elle pourrait être équipée d'un moteur turbo de 1,3 litre provenant de Renault. Si cela s'avère vrai, ce sera la première fois dans l'histoire que le Niva sera équipé d'un moteur turbo.