Le Lada Niva continue de faire les gros titres. Pas forcément chez nous, mais en Russie, où il continue son interminable carrière, il est l'un des piliers de la stratégie de Lada pour 2022. Lors d'une conférence de presse sur les résultats de 2021 et les perspectives pour 2022, la direction de Lada a présenté une toute nouvelle version du célèbre tout-terrain qui promet de bien se vendre. Et nos collègues de Motor1 Russie l'ont photographié et vu en direct.

Il s'agit du Niva Travel Black, et les passionnés savent peut-être que des photos espions de cette version spéciale ont circulé ces derniers mois. Il est maintenant prêt pour ses débuts officiels et sera mis en vente en février.

Costume sombre et intérieur élégant

Les caractéristiques du Niva Travel Black - qui peut être choisi dans n'importe quelle couleur à l'extérieur - sont : des jantes de 16 pouces noires brillantes, des arches non peintes, des plaques d'immatriculation assorties et un intérieur spécifique.

À l'intérieur, les sièges sont recouverts d'un tissu à motifs diamanté et les dossiers sont décorés de lettres noires. Curieux : la voiture exposée (celle que vous voyez sur les photos) n'est pas équipée d'un airbag passager.

Une famille qui s'agrandit

La famille Black Edition existe déjà en Russie et comprend les modèles Vesta Cross, XRAY et Niva Legend. Le Niva Travel vient agrandir la famille et sera proposé en cinq niveaux de finition.

Le Niva Travel est proposé en cinq variantes d'équipement, la moins chère commençant à 879 900 roubles (environ 10 300 euros selon le taux de change actuel). Le moteur est un quatre cylindres essence d'une cylindrée de 1,7 litre et d'une puissance de 83 ch.