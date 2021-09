Ce projet a été annoncé il y a environ un an par la société allemande Partizan Motors. Son fondateur, Yury Postnikov, originaire de Russie, vient enfin de le concrétiser. Une équipe de spécialistes a assemblé dans la ville de Magdebourg, en Allemagne, le premier des 50 Lada Niva prévus. Cette série marque le 50eme anniversaire de l'usine automobile de Volga.

Il s'agit du "Niva Legend", mais contrairement au modèle de série assemblé en Russie, il présente quelques différences par rapport à la version de série. On peut par exemple citer la garde au sol accrue, les nouvelles jantes en alliage léger, les pneus BF Goodrich de 215/65 R16, les protections pour les passages de roues, le capot et les seuils, le marchepieds, les pare-chocs avec emplacement pour le treuil, les barres de toit, les moulures, le snorkel et les phares de la firme allemande Nolden.

L'intérieur est tapissé en similicuir noir avec des surpiqûres rouges. En outre, toutes les voitures de cette série anniversaire recevront une plaque spéciale et un certificat du fabricant.

Ces Niva seront disponibles principalement en Allemagne, par l'intermédiaire du concessionnaire Fahrzeuge Bögelsack Service & Verkauf GmbH à Halberstadt. Le prix TTC du "Lada 50th Anniversary Limited Edition" sera de 19 900 €. Cela peut paraître peu cher, mais en réalité, cette édition est bien plus coûteuse que le Lada Niva Legend sur lequel elle repose. En entrée de gamme, le Niva Legend n'est facturé qu'à 7600 euros (650 000 roubles) en Russie. Il est donc deux fois et demie moins cher...

Avtovaz a cessé de livrer des Lada à l'Europe en raison de normes environnementales plus strictes. Le constructeur ne voulait pas investir de l'argent pour s'attaquer aux modifications techniques et préfère donc se retirer de ce marché.