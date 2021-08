Le Lada Niva Bronto a été lancé il y a trois semaines en Russie, mais Avtovaz ne le vend pas encore, le constructeur n'a même pas publié les prix sur son site web. Aujourd'hui, nous avons appris que les premiers exemplaires ont été envoyés aux concessions et que sa présentation officielle aura lieu, selon les données préliminaires, la semaine prochaine.

Les prix seront affichés à ce moment-là, et la société partagée maintenant quelques photos "en direct" de la voiture. À en juger par le pare-chocs métallique standard, il s'agit d'une finition haut de gamme.

Ces engins reçoivent également des jantes de 15 pouces avec des pneus spéciaux, des élargisseurs de passage de roue, des barres de toit et tout le kit tout-terrain qui était disponible avant le changement de nom : garde au sol accrue, suspension et essieu arrière renforcés, différentiels autobloquants avant et arrière.

La finition équipera le Lada Niva Bronto de pare-chocs en plastique avec feux antibrouillards, des enjoliveurs en plastique et des protections de seuil. Moyennant quelques sous, le Niva peut être équipé d'une barre lumineuse et d'un camouflage.

Le Lada Niva Legend à trois portes en configuration Luxe démarrait à partir de 649 900 roubles (7530 euros), tandis que le Bronto devrait être environ un tiers plus cher. La semaine dernière, un concessionnaire a publié sur Instagram le prix de 953 900 roubles (11 052 euros) pour la version "prestige" de couleur Terra.

Comme vous vous en doutez un peu, ce modèle ne sera pas commercialisé chez nous. C'est le cas de tous les modèles que nous avons dernièrement présentés, à l'image de ce camping-car, l'un des moins chers de la planète.

Une nouvelle génération du Niva verra le jour en 2024. Elle a été annoncée cette année et devrait, d'après les rumeurs, bénéficier d'un moteur 1.3 Turbo d'origine Renault.