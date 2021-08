Vous connaissez tous l'intérêt que suscite un 4x4 bon marché comme le Lada Niva. Nous faisons le point sur tout ce qui concerne ce véhicule, qui est l'un des modèles les plus vendus en Russie. Qu'il s'agisse des différentes versions du tout-terrain, comme le Travel, ou des différentes préparations, le Niva est toujours en vogue, et le Lada Bronto le prouve.

Comme vous le savez peut-être, il y a environ un mois, Lada a dévoilé la prochaine génération du Niva qui devrait faire ses débuts en 2024 avec une nouvelle plateforme et plus de technologie, tout en conservant l'esprit original du 4x4 russe. Voici une galerie du Niva original.

Cependant, même en utilisant la plateforme Renault, il semble assez probable que cette nouvelle génération se passe du moteur turbodiesel dans sa gamme. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de Niva à moteur diesel, et nous devrions bien sûr le chercher dans la mère patrie russe.

La chaîne YouTube ПриветТачка nous fait découvrir ce véhicule extraordinaire, construit sur la base d'un Niva original, et qui dispose d'un bloc turbodiesel d'origine BMW (plus précisément un N47).

Mais n'allez pas croire qu'il y a un puissant moteur V8 biturbo sous le capot, les prétentions de ce Niva sont un peu plus modestes. Il a subi la greffe d'un moteur de 2,0 litres de cylindrée capable de développer une puissance de 250 ch. Nous avons là sans aucun doute le Lada Niva le plus puissant.

Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître toutes les modifications apportées au 4x4 russe afin de pouvoir loger le moteur quatre cylindres dans son compartiment moteur. La suspension a été largement modifiée et l'espace pour le bloc moteur, qui est plus grand et plus lourd que l'original, a été agrandi.

En outre, la transmission mécanique de la puissance est distribuée aux quatre roues par une boîte de vitesses automatique provenant d'une BMW Série 3. En somme, ce Lada est un véritable loup déguisé en mouton.

Bien sûr, les performances de ce Niva modifié ne lui permettent pas de se mesurer à des "bêtes" comme le X5 M, mais selon les données fournies par la vidéo, le petit 4x4 annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 6,0 secondes environ, un chiffre plus que raisonnable.

Outre le moteur et la transmission, le système d'infodivertissement et la climatisation automatique bi-zone ont également été empruntés à BMW, ce qui n'avait jamais été vu auparavant sur une Lada. Enfin, et vous l'avez probablement déjà remarqué, il est équipé de jantes de 20 pouces chaussées de pneus hiver cloutés.