Faire exploser son moteur n'est jamais une bonne chose. À moins que vous ne le fassiez exprès, pour la science par exemple. La chaîne russe de Garage 54 n'est pas étrangère aux expériences automobiles uniques et complètement délirantes. Sa dernière vidéo est certainement l'une de nos préférées. Le principe de cette vidéo est simple, faire tourner le moteur d'une Lada à plus 10 000 tr/min et de le voir exploser.

Les moteurs sont conçus pour fonctionner dans une fenêtre de fonctionnement spécifique. Elle est différente d'une voiture à une autre. En effet, la fenêtre de fonctionnement d'une familiale n'est pas la même que celle d'une supercar. Les voitures grand public ont généralement des moteurs conçus pour tourner moins vite que les moteurs des sportives. Alors, que se passe-t-il lorsque vous essayez de faire tourner un moteur normal comme une voiture de formule 1 ? Eh bien, vous allez le voir dans cette vidéo, et c'est assez spectaculaire.

Pour rendre ces tests reproductibles, l'équipe Garage 54 a conçu un magnifique banc d'essai destiné à détruire les moteurs Lada. Il faut savoir que cette marque est un pilier dans le pays de l'ancien bloc communiste. C'était l'une des seules marques en vente pendant la guerre froide en Europe de l'Est. Le moteur des Lada était seulement destiné à fonctionner, rien de plus. Il n'a absolument pas été conçu pour tourner à haut régime. C'est pourquoi, c'est le candidat parfait pour ce test. De plus, c'est probablement le moteur le moins susceptible d'atteindre les 10 000 tr/min...

Sans aucune prétention de vouloir vous spoiler, à un moment, le moteur tournera tellement vite qu'un piston quitte le bloc moteur pour s'envoyer en l'air comme une fusée. Cela souligne également l'importance d'un système de lubrification robuste, car le moteur a subi d'énormes dommages et a fini par s'arrêter en raison du manque d'huile pour maintenir la lubrification.