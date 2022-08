Pour la première fois, Shelby American a créé une version de production d'une de ses voitures EXP ou expérimentales. Baptisée Shelby GT500 Code Red, il s'agit de la première édition limitée du bi-turbo proposée par la société.

Hormis les différences visuelles par rapport à la Shelby GT500 habituelle, la Code Red est propulsée par un V8 de 5,2 litres renforcé par des composants hautes performances, dont un système biturbo intercooled premium, un nouveau système d'alimentation et un système de gestion du moteur, entre autres.

Galerie: Shelby GT500 Code Red Limited Production Edition

22 Photos

Tous ces éléments et d'autres encore contribuent à une puissance finale de plus de 1 000 chevaux et à un couple de 1 058 Newton-mètres avec un carburant à indice d'octane 93. Alimentez la voiture avec de l'éthanol E85 et elle produira jusqu'à 1 300 chevaux et 1 356 Nm de couple.

Outre la mise à niveau du groupe motopropulseur, Shelby American a également ajouté le pack widebody, ainsi que de nouvelles roues, de nouveaux pneus, de nouveaux essieux, le réglage de la suspension, l'intérieur, les badges, le capot en fibre de carbone, etc.

Ce n'est pas la première fois que Shelby American crée une GT500 Code Red expérimentale. En 2008, la société a fait une Code Red biturbo avec l'aide de Nelson's Racing Engines qui a remanié le V8 de 5,4 litres. Cependant, elle n'a pas été commercialisée en raison de son coût élevé et sa nature extrême, rendant la voiture non plausible pour la production. Shelby a fait remarquer que "bon nombre des problèmes que nous avons rencontrés il y a 14 ans n'existent plus."

La GT500 Code Red 2008 n'est que l'une des quatre voitures expérimentales que Shelby American a fabriquées en 60 ans. Les trois autres étaient la Green Hornet de 1968, la Super Snake de 1967 et la Little Red de 1967. Toutes ces voitures servent de "bancs d'essai pour l'innovation" et, pour la première fois, l'une d'entre elles est entrée en production en raison de la forte demande.

Seules 10 unités par année-modèle seront fabriquées pour les Shelby GT500 de 2020-2022, avec un forfait qui débute à 209 995 $ (hors prix de la voiture de base). Chaque achat de Code Red est accompagné d'une adhésion à Team Shelby, le club mondial créé par Carroll Shelby en 2008, et sera documenté dans le registre officiel Shelby Registry.