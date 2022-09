Après 60 ans de vie et plus de 10 millions d'exemplaires vendus, la Ford Mustang s'apprête à entrer dans sa septième génération. La S650 sera dévoilée aujourd'hui lors de l'événement dédié de l'Ovale bleu, baptisé "The Stampede", à l'aube du Salon de Détroit (NAIAS 2022). Elle est présentée comme une voiture "entièrement nouvelle", et devrait donc présenter de nombreux changements par rapport au modèle sortant. Le temps nous dira s'il s'agit de la dernière itération de la 'Stang avec un moteur à combustion.

Le constructeur de Dearborn a peut-être renoncé à produire des voitures aux États-Unis, où le segment des voitures de sport continue de se réduire, mais la Mustang est là pour rester. Les teasers ont suggéré que le lancement mondial se concentrera sur la GT avec le V8 de 5,0 litres, mais la logique nous dit qu'il y aura un autre modèle d'entrée de gamme avec un moteur EcoBoost. Ford a promis de jouer son rôle dans la sauvegarde des manuels en vendant le coupé avec un levier de vitesse manuelle à côté d'une transmission automatique pour satisfaire les deux mondes.

Photos espion Ford Mustang Mach 1 (2024)

2 Photos

Un rapport récent affirme que Ford a abandonné l'idée d'introduire une version à transmission intégrale. En outre, un groupe motopropulseur hybride a apparemment été abandonné, ce qui signifie que le modèle remanié s'en tiendra à la formule traditionnelle à propulsion avec un moteur à essence uniquement. Espérons que les ingénieurs ont trouvé un moyen de rendre les moteurs plus propres et plus efficaces pour répondre aux réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions dans le monde, en particulier dans les pays de l'UE.

Des photos espions ont suggéré que le style extérieur devrait présenter une évolution douce, mais nous attendons une révolution à l'intérieur. La Mustang 2024 héritera probablement du système d'infodivertissement SYNC4, qui devrait complètement changer le tableau de bord. Lorsque les constructeurs automobiles décident d'intégrer des écrans plus grands, ils suppriment généralement une bonne partie des boutons physiques. On verra si c'est le cas avec la nouvelle voiture.

Suivez toute l'actualité sur le Salon de Détroit

La Mustang nouvelle génération sera disponible pour l'année-modèle 2024, elle sera donc probablement commercialisée en 2023. Autoline a rapporté il y a quelque temps qu'un modèle entièrement électrique devrait entrer en production en décembre 2028, ce qui coïnciderait avec la disparition du modèle à moteur à combustion interne. Cela donnerait à la S650 une durée de vie d'environ six ans, mais Ford n'a pas confirmé cette rumeur : à prendre avec des pincettes donc.

En attendant, la voiture de sport va faire une apparition à Detroit aux côtés du SUV électrique Mach-E qui porte son nom. En outre, Ford amènera également les F-150 Lightning et Raptor R, Bronco et Bronco Sport, Maverick, et plusieurs modèles Lincoln, y compris le Corsair 2023 récemment révélé.