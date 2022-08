Le dernier teaser de la prochaine Ford Mustang nous donne un aperçu du son de son moteur V8. Et ce tout juste quelques jours avant de découvrir l'ensemble de la voiture, puisque la présentation aura lieu le 14 septembre prochain.

À en juger par ce teaser, la nouvelle Mustang fait un bruit méchant. Elle émet un grognement musclé lorsqu'elle monte dans les tours, et on peut entendre un bruit sec lorsque le conducteur relâche l'accélérateur. À la fin de l'extrait audio, le pony car semble faire une accélération qui fait crisser les pneus. La transmission semble capable de passer rapidement les vitesses.

Une vidéo espion datant de janvier 2022 nous permet d'entendre la nouvelle Mustang à moteur V8 dans le monde réel. Même ce prototype a une note d'échappement impressionnante et agressive. Nous n'étions pas certains jusqu'à présent que la version de production aurait un bruit aussi agressif.

En attendant le 14 septembre : Ford Mustang (2023) : Tout ce que vous devez savoir

Le V8 de la Mustang nouvelle génération serait apparenté au moteur 5 litres du modèle actuel. On ne sait pas si la puissance de sortie est différente, mais les clips audio indiquent un possible réglage de l'échappement pour obtenir un son plus agressif.

Ford confirme qu'une boîte de vitesses manuelle à six rapports est disponible pour la Mustang. Un choix automatique sera certainement disponible, mais nous n'avons pas encore d'informations sur cette transmission.

Le quatre cylindres turbo EcoBoost de 2,3 litres continuera également à être disponible dans la nouvelle Mustang. Là encore, nous n'avons pas de détails sur les améliorations de la puissance. À suivre très prochainement.