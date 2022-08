La sixième génération de la Ford Mustang est sur le point d'arriver, mais Roush n'en a pas encore fini avec la pony car. De nouvelles photos espion montrent une superbe Mustang argentée et dotée de larges ailes. Il s'agit d'un nouveau modèle Roush appelé P-51B, et notre équipe d'espions l'a surprise complètement à nu, en public, avec Jack Roush lui-même au volant !

Nous pouvons confirmer qu'il s'agit, en fait, d'une nouvelle Mustang Roush P-51. Regardez attentivement l'aile et vous verrez un badge reprenant la silhouette du célèbre avion de chasse P-51 de la Seconde Guerre mondiale dont la voiture s'inspire. La forme du P-51 figure également sur le faux bouchon de réservoir à l'arrière de la voiture.

Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, veuillez porter votre attention sur la dernière pièce à conviction, au niveau de la custode. Juste derrière le bouchon de carburant, vous verrez le P-51B clairement dessiné au pochoir en bronze. On ne peut pas être plus clair que ça avec des photos d'espionnage.

Galerie: Roush Mustang P-51B photos espion

12 Photos

Que savons-nous de cette Mustang de combat ? Les badges, les évents d'ailes et les larges passages de roues sont clairement visibles. On dirait que des écopes latérales remplaceront les vitres de custode derrière les fenêtres de porte. De nouveaux seuils latéraux relient les ailes évasées, et un aileron de style Mach 1 est proéminent à l'avant. Nos sources d'espionnage indiquent qu'elle sera uniquement disponible en Vapor (argent) avec un intérieur en cuir Tuscany.

Ne manquez pas : Ford Mustang (2023) : Tout ce que vous devez savoir

Il ne s'agit pas d'une simple amélioration de l'apparence, cependant. Nous pouvons voir ce qui ressemble à un refroidisseur intermédiaire de marque Roush derrière le bouclier avant. Les précédents modèles de P-51 réglés par Roush étaient équipés de moteurs V8 suralimentés, le plus récent datant de quelques années et développant 727 chevaux.

Il n'y a aucune raison de croire que cette Mustang terrestre n'aura pas au moins autant de puissance, voire beaucoup plus. L'actuelle Stage 3 Roush développe 750 chevaux, et en 2020, la Mustang Jack Roush Edition développait 775 chevaux. La puissance de la P-51B ira-t-elle au-delà ?

Ford présentera la toute nouvelle Ford Mustang de septième génération le 14 septembre lors d'un événement majeur avant le Salon international de l'automobile nord-américain de 2022 à Détroit. On ne sait pas si la Roush P-51B arrivera avant ou après cet événement, mais dans tous les cas, l'attente ne devrait pas être longue.